Hangi Manifest üyelerine hapis cezası verildi? Manifest gurubundan kimler hapis cezası aldı?

Manifest grubunun mahkeme süreci sonunda aldığı karar, müzik camiasında gündemi sarstı. Peki, bu ceza hangi grup üyelerini kapsıyor? Grubun konserleri ve sahne performansları sonrası yaşanan tartışmalar, hayranlar arasında büyük merak uyandırdı. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

MANİFEST GRUBUNA HAPİS CEZASI MI VERİLDİ?

İstanbul'da görülen davada Manifest grubuna hapis cezası verildi. Mahkeme, grup üyelerine ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldığı için ceza, şartlı olarak ertelendi. Ayrıca grup üyeleri üzerindeki yurtdışı çıkış yasağı gibi adli kontroller kaldırıldı.

HANGİLERİ HAPİS CEZASI ALDI?

Hapis cezası alan grup üyeleri şunlardır:

Mina Solak

Esin Bahat

Zeynep Sude Oktay

Lidya Pınar

Sueda Uluca

Emine Hilal Yelekçi

Mahkeme, bu altı üyeyi ayrı ayrı cezalandırdı.

MANİFEST GRUBUNA NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Gruba verilen cezanın nedeni, Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserde sahne performansları sırasında sergiledikleri hareketlerin "toplumsal edep ve ahlâk kurallarına aykırı" bulunmasıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser görüntülerine dayanarak grubun "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla yargılanmasını talep etti. Başsavcılık, eylemlerin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubu, şu altı üyeden oluşmaktadır:

Grup, Big5 yarışmasının bitmesinin ardından 16 ve 17 Şubat'ta İstanbul'da lansman konserleri verdi ve ilk albümleri "Manifestival" 13 Haziran'da yayımlandı. Sosyal medyada yaklaşık iki milyon takipçiye sahip olan grup, genç ve geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.