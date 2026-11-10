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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlama, şirketin geçmişinde yaşanan bir başka ölümcül iş kazasını da gündeme getirdi. HABAŞ'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın babası olan Hamdi Başaran'ın, 1987 yılında aynı fabrikanın tesislerinde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, Hamdi Başaran kimdir, nasıl öldü? HABAŞ’ın kurucusu Hamdi Başaran nereli, kaç yaşında öldü, serveti ne kadar? Detaylar...

HAMDİ BAŞARAN KİMDİR?

Hamdi Başaran, HABAŞ Topluluğu'nun kurucusu ve Türkiye'de sanayi gazları sektörünün öncü girişimcilerinden biridir. 1913 yılında, o dönem Eğin adıyla bilinen Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. 1930'lu yıllarda ailesinin bir bölümüyle birlikte Elazığ'a yerleşen Başaran, iş hayatına kömür ticaretiyle başladı. Daha sonra inşaat malzemeleri satan bir dükkân açtı ve değirmencilikle uğraştı.

İlerleyen yıllarda müteahhitlik sektörüne yönelen Hamdi Başaran, Batman Rafinerisi'ndeki bazı altyapı çalışmalarını üstlendi ve Diyarbakır'daki çeşitli projelerde görev aldı. Elazığ'da evlenen Başaran'ın oğlu Mehmet Rüştü Başaran da bu şehirde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a yerleşen Hamdi Başaran, burada bir dönem tekstil ürünleri ticareti yaptı.

HAMDİ BAŞARAN NASIL ÖLDÜ?

HABAŞ'ın kurucusu Hamdi Başaran, 1987 yılında İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Başaran'ın ölümünün, fabrikanın faaliyete geçtiği yıl yaşanan kazanın ardından gerçekleştiği belirtildi.

1982 yılında Aliağa'da demir-çelik yatırımı için arazi satın alınmış, 1987 yılında ise yıllık 600 bin ton kapasiteli üretim tesisi faaliyete geçmişti. Hamdi Başaran da aynı yıl tesiste meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirdi.

HAMDİ BAŞARAN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1913 yılında doğan Hamdi Başaran, 1987 yılında hayatını kaybetti. Biyografik bilgilerde ölüm yaşı 74 olarak aktarılıyor.

HAMDİ BAŞARAN'IN SERVETİ NE KADARDI?

HABAŞ'ın kurucusu Hamdi Başaran'ın ölümünden önceki kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle Başaran'ın servetinin ne kadar olduğuna ilişkin kesin bir miktar vermek mümkün değil.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN, HAMDİ BAŞARAN'IN NEYİ OLUYOR?

Mehmet Rüştü Başaran, HABAŞ'ın kurucusu Hamdi Başaran'ın oğludur. 1947 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Mehmet Rüştü Başaran, genç yaşlardan itibaren aile şirketinde görev almaya başladı. Özellikle 1970'li yılların başında şirketin çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Hamdi Başaran'ın 1987 yılında hayatını kaybetmesinin ardından şirket yönetiminde oğlu Mehmet Rüştü Başaran daha belirleyici bir konuma geldi. Mehmet Rüştü Başaran, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürdü.

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HAMDİ BAŞARAN HABAŞ'I NE ZAMAN KURDU?

Hamdi Başaran'ın sanayi alanındaki en önemli girişimi 1956 yılında gerçekleşti. İstanbul'un Topkapı semtinde Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası'nı kurarak oksijen üretimine başladı. Bu tesis, daha sonra HABAŞ Topluluğu'na dönüşecek sanayi yapılanmasının temelini oluşturdu.

1967 yılında Topkapı'da oksijen, azot ve argonu sıvı olarak üreten hava ayrıştırma tesisi faaliyete geçti. Şirketin unvanı da bu dönemde HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. olarak değiştirildi.

1969 yılında ağır makine ve sınai gaz tüpü üretimi amacıyla HABAŞ Endüstri Tesisleri A.Ş. kuruldu. 1975 yılında üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar gerçekleştirildi. 1977'de ise daha önce ithal edilen asetilen tüplerinin Türkiye'de üretimine başlandı.

HABAŞ FABRİKASINDA PATLAMA!

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 10 Kasım 2026'da meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 17 işçi hayatını kaybetti. Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında yaşanan olayda çok sayıda işçi de yaralandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavi gören yaralılardan birinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayarak can kaybının 17'ye yükseldiğini duyurdu. Patlamanın ardından fabrikada yaşanan facia, tesisin geçmişinde 1987 yılında meydana gelen ve HABAŞ'ın kurucusu Hamdi Başaran'ın hayatını kaybettiği iş kazasını yeniden gündeme taşıdı.