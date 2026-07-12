Türkiye’nin tanınan sanatçılarından ve Ahbap Derneği kurucularından Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma gündeme damga vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’nin faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Levent hakkında gözaltı kararı verildiği ve Bursa’da mali şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Haluk Levent olayı nedir? Haluk Levent gözaltına alındı? Detaylar...

HALUK LEVENT OLAYI NEDİR?

Haluk Levent olayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’nin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerle gündeme geldi.

Soruşturmanın temelinde, Ahbap Derneği adına gerçekleştirildiği öne sürülen bazı para transferleri, bağışların kullanım şekli ve dernek hesaplarıyla ilgili iddiaların bulunduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın başlangıç aşamasında dernek adına bazı kişilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatıldığı ifade edildi. Süreç içerisinde deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı yönündeki iddiaların da araştırmaya dahil edildiği aktarıldı.

Savcılık açıklamasında yer alan iddialar arasında;

Dernek adına gerçekleştirilen bazı para hareketlerinin incelendiği,

Bazı şahsi hesaplarla dernek hesapları arasındaki finansal ilişkilerin araştırıldığı,

Bağış süreçleriyle ilgili çeşitli mali incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu’na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Ancak bu suçlamalar soruşturma kapsamında değerlendirilen iddialar olup, yargı süreci sonucunda kesinleşmiş bir hüküm bulunmamaktadır.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

Ahbap Derneği soruşturması, derneğin faaliyetleriyle ilgili mali ve idari işlemlerin incelenmesiyle başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek hesap hareketleri, para transferleri ve bazı kişilerin finansal işlemleri üzerinde inceleme yapıldığı bildirildi.

Savcılık açıklamasında, soruşturmanın derinleştirilmesine neden olan başlıklardan birinin deprem döneminde toplanan bağışların kullanımına ilişkin ortaya atılan iddialar olduğu belirtildi.

Açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında vatandaşların yaptığı bağışların kullanımına ilişkin iddiaların araştırıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında;

Banka hareketlerinin incelendiği,

Şüpheli olduğu değerlendirilen para akışlarının araştırıldığı,

Dernek faaliyetleriyle bağlantılı kişilerin ifadelerine başvurulduğu

aktarıldı.

HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI?

Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verildiği ve Levent’in Bursa’da mali şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre savcılık, dosyada bulunan deliller ve alınan ifadelerin değerlendirilmesinin ardından gözaltı işlemi uygulanmasına karar verdi.

Haluk Levent’in gözaltı işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirildiği ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü, dosyada yeni değerlendirmelerin yapılabileceği belirtildi.

SAVCILIK AÇIKLAMASINDA YER ALAN İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, Haluk Levent’in bazı hesapları kullandığı, bu hesaplar üzerinden çeşitli para hareketlerinin tespit edildiği yönünde iddialara yer verildi.

Savcılık açıklamasında ayrıca;

Bazı hesaplara Ahbap Derneği üzerinden yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı,

Bazı banka hesap hareketlerinin incelemeye alındığı,

Dernek kaynaklarının kullanımıyla ilgili çeşitli şüphelerin araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, soruşturma kapsamında farklı kişilere yönelik incelemelerin de sürdüğü belirtildi.

990 MİLYON TL’LİK BAHİS İDDİASI

Savcılık açıklamasında yer alan iddialardan biri de Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirtilen bazı hesaplarda yasal bahis işlemleri yapıldığı yönündeydi.

Açıklamada, 2020-2026 yılları arasında bazı hesaplardan yaklaşık 990 milyon TL tutarında bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL kayıp bulunduğu iddia edildi.

Bu bilgiler, soruşturma kapsamında savcılık tarafından değerlendirilen iddialar arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği ve tüm iddiaların yargı makamları tarafından inceleneceği belirtiliyor.

60 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen bir diğer başlık ise farklı bir işlem kapsamında yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet iddiası oldu.

Savcılık açıklamasında, dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak bazı kişilerin mağdur edildiği yönündeki iddiaların da araştırıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda bazı gayrimenkul işlemleri ve mülkiyet hareketlerinin incelendiği belirtildi.

HALUK LEVENT’İN SAĞLIK KONTROLÜ GÖRÜNTÜLERİ

Gözaltı işleminin ardından Haluk Levent’in sağlık kontrolünden geçirildiği ve bu süreçten görüntülerin kamuoyuna yansıdığı bildirildi.

Sağlık kontrolü, emniyet işlemleri öncesinde uygulanan standart prosedür kapsamında gerçekleştirildi.

HALUK LEVENT’İN KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASI GÜNDEMİ

Haluk Levent hakkında gündeme gelen bir diğer konu ise daha önce sonuçlanan karşılıksız çek davası oldu.

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Levent’in 2025 yılında düzenlediği iki ticari çek nedeniyle yargılandığı belirtildi.

Mahkemenin, toplam yaklaşık 70 milyon TL tutarındaki çekler nedeniyle adli para cezasına hükmettiği aktarıldı.

Karar kapsamında ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

"BENİ BAĞIŞLAYIN" DEMİŞTİ

Haluk Levent, karşılıksız çek davasıyla ilgili daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberlerin doğru olduğunu ifade etmişti.

Levent açıklamasında, çekle ilgili ödeme planı bulunduğunu ve borcun taksitlendirilmesi yönünde karar alındığını belirterek kamuoyundan özür dilemişti.

Açıklamasında, uzun yıllar sonra yeniden çek konusu ile gündeme geldiğini ifade ederek "Beni bağışlayın" sözlerini kullanmıştı.

SORUŞTURMANIN SON DURUMU

Haluk Levent hakkında yürütülen Ahbap Derneği soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında emniyet işlemleri, mali incelemeler ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi sürdürülüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre soruşturmanın sonucunda hazırlanacak değerlendirmeler doğrultusunda hukuki sürecin ilerlemesi bekleniyor.

Şu aşamada soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmediği, nihai kararın yargı süreci sonunda ortaya çıkacağı belirtiliyor.