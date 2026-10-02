Hakan Çalhanoğlu neden yok, Belçika Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu yok mu, yedek mi, kadroda yok mu? Hakan Çalhanoğlu milli takımı bıraktı mı?

Bizim Çocuklar'ın Liege'de Belçika ile oynayacağı mücadele öncesinde, milli takımın kilit isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nun adı gündemin üst sıralarına yerleşti. Yıllardır orta sahadaki liderliği ve duran top ustalığıyla millilerimizin en önemli silahlarından biri olan tecrübeli futbolcunun yokluğu, taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu. Sosyal medyada "Hakan Çalhanoğlu milli takımı bıraktı mı?" yorumları yapılırken, yıldız oyuncunun sakatlık, teknik tercih ya da farklı bir nedenle mi forma giymediği araştırılıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu Belçika- Türkiye maçında neden yok? Haberimizde konuya ilişkin bilinenleri derledik.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi maçları için açıklanan aday kadroda yer almıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu nedenle Belçika karşısında forma giymesi mümkün değil.

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK Mİ?

Hayır. Hakan Çalhanoğlu, Belçika- Türkiye maçında yedek kulübesinde de bulunmayacak. Sakatlığı nedeniyle aday kadroya dahil edilmeyen yıldız oyuncu, karşılaşmanın maç kadrosunda yer almıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Sosyal medyada dile getirilen iddiaların aksine, Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımı bıraktığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Deneyimli futbolcunun kadroda yer almamasının nedeni, yaşadığı sakatlık. Çalhanoğlu'nun sağlığına kavuşmasının ardından milli takıma yeniden davet edilip edilmeyeceği ise Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tercihine bağlı olacak.

MİLLİLERDE BİR EKSİK DAHA: ORKUN KÖKÇÜ

A Milli Takım'da Belçika maçı öncesinde eksik oyuncu sayısı da arttı. İtalya karşılaşmasının ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı ve Belçika karşısında forma giyemeyeceği kesinleşti. Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'nün yokluğu, millilerimizin orta saha kurgusunda önemli bir eksiklik olarak öne çıkıyor.

ORTA SAHADA KİMLER GÖREV ALACAK?

İki deneyimli ismin yokluğunda Montella'nın orta sahada farklı tercihlere yönelmesi bekleniyor. Maç öncesinde paylaşılan muhtemel 11'lerde orta saha bölgesinde İsmail Yüksek ve Salih Özcan'ın görev alması öngörülüyor. Hücum hattında ise Arda Güler'in oyun kuruculuk rolünü üstlenmesi bekleniyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika ile Türkiye arasındaki karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Maç ayrıca ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebilecek. Azerbaycan'da ise mücadele CBC Sport ekranlarından, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayınlanacak.

MİLLİLER EKSİKLERE RAĞMEN GALİBİYET PEŞİNDE

Gruptaki ilk iki maçından puansız ayrılan A Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü gibi önemli isimlerden yoksun olarak Belçika karşısına çıkacak. Ay-yıldızlılar, eksiklere rağmen Liege'den olumlu bir sonuçla dönerek gruptaki şansını artırmak istiyor.