Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Kadıköy’de 8 katlı bir binada çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Binada mahsur kalanların tahliyesi sürerken, dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Binadan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR
İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı.
Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tahliye ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor.