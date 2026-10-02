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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var

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Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var Haber Videosunu İzle
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var
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İstanbul Kadıköy’de 8 katlı bir binada çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Binada mahsur kalanların tahliyesi sürerken, dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy’de 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Binadan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tahliye ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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