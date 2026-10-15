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Güvenç Koçkaya kimdir? Doktor Güvenç Koçkaya neden öldü?

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Güvenç Koçkaya kimdir? Doktor Güvenç Koçkaya neden öldü?
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Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görev yapan Dr. Güvenç Koçkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmit 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Koçkaya'nın vefatı, Kocaeli sağlık camiasında üzüntüye neden olurken, vefatının ardından gözler konuya ilişkin yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Güvenç Koçkaya kimdir? Doktor Güvenç Koçkaya neden öldü? Detaylar haberimizde.

Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görev yapan Dr. Güvenç Koçkaya'nın hayatını kaybettiği bildirildi. İzmit 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Koçkaya'nın vefatının ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından taziye mesajı yayımlandı. Peki, Güvenç Koçkaya kimdir? Doktor Güvenç Koçkaya neden öldü? Detaylar...

GÜVENÇ KOÇKAYA KİMDİR?

Dr. Güvenç Koçkaya, Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görev yapan bir doktordu. Koçkaya, İzmit 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapıyordu.

Koçkaya'nın hayatını kaybettiği bilgisi, görev yaptığı sağlık camiasında üzüntüyle karşılandı. Vefat haberinin ardından ailesi, yakınları ve sağlık camiasında başsağlığı dilekleri paylaşıldı.

Dr. Güvenç Koçkaya'nın görevine ilişkin verilen bilgiler, Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde İzmit 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yaptığıyla sınırlı bulunuyor.

DOKTOR GÜVENÇ KOÇKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Güvenç Koçkaya'nın neden hayatını kaybettiğine ilişkin henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında Koçkaya'nın vefatı duyurulurken, ölüm nedenine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Bu nedenle Dr. Güvenç Koçkaya'nın vefat nedenine ilişkin mevcut bilgiler doğrultusunda herhangi bir neden belirtmek mümkün değil. Vefat nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde kamuoyuna yansıyacak bilgiler doğrultusunda konuya ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkabilir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Güvenç Koçkaya'nın vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Mesajda merhum doktora Allah'tan rahmet dilenirken, Koçkaya'nın ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımıyla birlikte Dr. Güvenç Koçkaya'nın vefatı sağlık camiasına duyurulmuş oldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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