Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, Güneşin Doğduğu Yer setleri hangi şehirde, Adana'da mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, setleri nerede? sorusu, dizinin izleyiciyle buluşmasının ardından merak konusu oldu. Almanya’dan Çukurova’ya uzanan hikâyesiyle dikkat çeken yapımın çekim noktaları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer hangi şehirde çekiliyor, dizinin setleri nerede? İşte merak edilen çekim yerleri...
ATV’nin yeni sezon dizisi Güneşin Doğduğu Yer, hikâyesi kadar çekim mekanlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizinin bölümlerini takip edenler, “ Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor? Setler hangi şehirde?” sorularına yanıt arıyor. Çukurova atmosferini ekrana taşıyan dizinin çekim yerleri ve set lokasyonları merak ediliyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer, aşk ve aile ilişkilerini merkezine alan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Burak Özçivit’in Kenan karakterine hayat verdiği dizide, Kenan ile Leyla’nın Almanya’da başlayan ilişkisi zaman içerisinde aile bağları ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla farklı bir boyuta taşınıyor. Dizinin hikâyesi kadar çekim mekanları da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, dizinin setleri hangi şehirde? İşte Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri...
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri Adana’da gerçekleştiriliyor. Dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Çukurova atmosferi, çekim mekanlarıyla da ekrana yansıtılıyor.
Dizinin hikâyesi Almanya’da başlasa da Türkiye’deki bölümlerin çekimlerinde Adana ön plana çıkıyor. Çukurova’nın doğal ve şehir dokusundan yararlanılan çekimlerde, hikâyenin geçtiği çevre izleyiciye gerçekçi bir atmosfer sunuyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER SETLERİ HANGİ ŞEHİRDE?
Dizinin Türkiye'deki setleri Adana’da kuruluyor. Özellikle Çukurova ile bağlantılı hikâyesi nedeniyle Adana, yapımın çekimlerinde önemli bir konumda bulunuyor.
Kenan’ın ailesiyle yaşadığı çatışmalar, Leyla ile ilişkisi ve Kozan ailesinin hikâyesi Adana merkezli bölümlerde şekilleniyor. Bu nedenle diziyi takip eden izleyiciler, ekranda gördükleri mekanların Adana’da olup olmadığını araştırıyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER ADANA’DA MI ÇEKİLİYOR?
Evet. Güneşin Doğduğu Yer’in Adana’da çekilen bölümleri bulunuyor. Dizinin hikâyesindeki Çukurova vurgusu, Adana'nın yapımın çekim mekanları arasında yer almasını sağlıyor.
Bununla birlikte dizinin hikâyesinin başlangıç noktası Almanya. Kenan Kozan’ın Almanya’ya yaptığı yolculuk sırasında Leyla ile tanışmasıyla başlayan olaylar, Kenan’ın Adana’ya dönüşüyle birlikte farklı bir yöne ilerliyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizinin merkezinde Kenan Kozan ve Leyla Breger’in aşk hikâyesi bulunuyor. Kenan’ın Almanya’ya yaptığı yolculuk sırasında Leyla ile tanışması, iki karakterin hayatını değiştiren bir karşılaşmaya dönüşüyor.
Kenan, Adana’ya döndüğünde annesi Celadet’in kendisi için planladığı hayatla karşı karşıya kalıyor. Ailesinin beklentileri ile Leyla’ya duyduğu aşk arasında kalan Kenan’ın aldığı kararlar, Kozan ailesindeki dengeleri de etkiliyor.
Hikâyede aşkın yanı sıra aile bağları, geçmişten gelen sırlar ve güç mücadeleleri de önemli bir yer tutuyor. Kenan ve Leyla’nın ilişkisi ilerledikçe iki karakterin çevresindeki ailevi çatışmalar da derinleşiyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI KİMLER?
Güneşin Doğduğu Yer oyuncu kadrosunda Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine başrolleri paylaşıyor. Burak Özçivit dizide Kenan Kozan, Beyza Gümülcine ise Leyla Breger karakterine hayat veriyor.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Bahar Süer, Muharrem Türkseven, Nazlıcan Demir, İlker Yavuz ve Kenan Ciniviz gibi isimler bulunuyor.
Dizinin çekimlerinin Adana atmosferini ekrana taşıması, özellikle Çukurova'da geçen hikâyenin izleyici üzerindeki etkisini güçlendiriyor. Güneşin Doğduğu Yer setlerinin nerede olduğu ise dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor.
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