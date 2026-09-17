Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, Güneşin Doğduğu Yer setleri hangi şehirde, Adana'da mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ATV’nin yeni sezon dizisi Güneşin Doğduğu Yer, hikâyesi kadar çekim mekanlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizinin bölümlerini takip edenler, “ Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor? Setler hangi şehirde?” sorularına yanıt arıyor. Çukurova atmosferini ekrana taşıyan dizinin çekim yerleri ve set lokasyonları merak ediliyor.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Güneşin Doğduğu Yer, aşk ve aile ilişkilerini merkezine alan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Burak Özçivit’in Kenan karakterine hayat verdiği dizide, Kenan ile Leyla’nın Almanya’da başlayan ilişkisi zaman içerisinde aile bağları ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla farklı bir boyuta taşınıyor. Dizinin hikâyesi kadar çekim mekanları da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer nerede çekiliyor, dizinin setleri hangi şehirde? İşte Güneşin Doğduğu Yer çekim yerleri...

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri Adana’da gerçekleştiriliyor. Dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan Çukurova atmosferi, çekim mekanlarıyla da ekrana yansıtılıyor.

Dizinin hikâyesi Almanya’da başlasa da Türkiye’deki bölümlerin çekimlerinde Adana ön plana çıkıyor. Çukurova’nın doğal ve şehir dokusundan yararlanılan çekimlerde, hikâyenin geçtiği çevre izleyiciye gerçekçi bir atmosfer sunuyor.