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Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

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Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı Haber Videosunu İzle
Ağlayan kadını fark eden Samsun polisi izi Şanlıurfa’daki bağ evine kadar sürdü: 2 milyon liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı
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Samsun’da polis ekiplerinin ağlarken fark ettiği bir kadının dolandırıldığını anlatması üzerine başlatılan soruşturma, Şanlıurfa’daki bağ evine uzandı.

Samsun'da polis ekiplerinin ağlarken fark ettiği bir kadının dolandırıldığını anlatması üzerine başlatılan soruşturma Şanlıurfa'ya uzandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin kadına evini sattırarak 2 milyon 329 bin TL'sini aldığı belirlenirken, operasyon sırasında başka bir kadının 2 milyon TL daha göndermesi engellendi. Toplam 9 şüpheli yakalandı.

AĞLARKEN POLİSLER FARK ETTİ

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları sırasında ağlayan bir kadını fark ederek yanına gitti. Kadın, telefonla kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını anlattı.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle evini satan kadın, satıştan elde ettiği 2 milyon 329 bin TL'yi verilen banka hesaplarına gönderdi.

İZLER ŞANLIURFA'DAKİ BAĞ EVİNE UZANDI

Kadının anlatımının ardından harekete geçen Samsun polisi, şüphelilerin bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Araştırmada, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Evin çevresinin kameralarla kontrol altında tutulduğu tespit edildi.

15 Eylül 2026'da Samsun ve Şanlıurfa polisinin ortak operasyonunda ekipler, bağ evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Evdeki 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

TELEFONLARI PENCEREDEN ATTILAR

Operasyon sırasında şüphelilerin 2 cep telefonunu pencereden bahçeye attıkları belirlendi. Telefonlar ekipler tarafından bulunarak muhafaza altına alındı.

OPERASYON BİR DOLANDIRICILIĞI DAHA ÖNLEDİ

Polisin bağ evine girdiği sırada şüphelilerin Ankara'da yaşayan başka bir kadınla telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Kadının daha önce şüphelere 1 milyon 500 bin TL gönderdiği, bu kez ise 2 milyon TL daha göndermeye hazırlandığı belirlendi.

Evinde kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, telefondan operasyon seslerini duyunca görüşmeyi sonlandırdı. Şüphelenerek polis merkezine giden kadının da dolandırıcılık mağduru olduğu tespit edildi. Böylece 2 milyon TL'nin daha şüphelilere gönderilmesi engellendi.

TOPLAM 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bağ evinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca 56 Lyrica ile Captagon olduğu değerlendirilen 12 hap bulundu.

Samsun polisinin yürüttüğü çalışmalar ve farklı adreslerdeki operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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