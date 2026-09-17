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Türk TIR'ı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi

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Türk TIR'ı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
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ANTALYA'da bir lojistik firmasına ait, yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao taşıyan Türk TIR'ı, İtalya'da otoyolda önü silahlı ve kar maskeli 4 kişi tarafından kesilerek gasbedildi.

ANTALYA'da bir lojistik firmasına ait, yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao taşıyan Türk TIR'ı, İtalya'da otoyolda önü silahlı ve kar maskeli 4 kişi tarafından kesilerek gasbedildi. İletişimi kesmek için jammer kullanan şüpheliler, bölgeden götürdükleri TIR'ın dorsesini açamayınca aracı bırakıp kaçtı.

Antalya'da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait, S.S. idaresindeki TIR, İtalya'dan yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao yükleyerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. 16 Eylül günü saat 18.00 sıralarında, İtalya'nın Bari kenti A-14 Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a bir otomobilden ateş açıldı. Otomobildeki 4 saldırgan, TIR'ın önünü kesti. Araçtan inen silahlı ve kar maskeli 4 kişi, jammer kullanarak iletişimi engelledikten sonra TIR'ın camını kırdı. Şoför S.S.'yi araçtan indirerek darbeden şüpheliler, daha sonra TIR'ı da yanlarına alarak kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı sırasında cüzdanı ve cep telefonu da yanında bulunmayan S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başarıp, yaşananları anlattı. Eşi de durumu Antalya'daki lojistik firması yetkililerine bildirdi. Diğer yandan saldırganların ateş ettiği anlar ise TIR'daki araç kamerasına yansıdı.

Bunun üzerine firma yetkilileri harekete geçerek, ilgili makamlara konuyu iletti. İtalya'da yapılan operasyonla konumu tespit edilen TIR'a ulaşıldı. Aracın dorsesini açmayı başaramayan saldırganların kaçtıkları belirlendi. Olayla ilgili İtalyan makamlarının soruşturması sürerken, TIR'ı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İçindeki yükle kaçırılan ancak silahlı saldırganların dorseyi açamadıkları için terk ettikleri TIR'ın halen İtalya'da olduğu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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