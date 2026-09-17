Arda Güler ve Mourinho Türkiye'ye geliyor! İşte sahaya çıkacakları stat

Arda Güler ve Mourinho Türkiye'ye geliyor! İşte sahaya çıkacakları statGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya Süper Kupa maçlarının İstanbul'da oynanacağı statlar belli oldu. Real Madrid'in yer aldığı organizasyonda Arda Güler ve Jose Mourinho yeniden Türkiye'ye gelecek. Real Madrid'in yarı final maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak, finale kalması halinde Arda Güler ve Mourinho RAMS Park'ta sahne alacak.
- İspanya Süper Kupa maçları İstanbul'da düzenlenecek; organizasyonda Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid mücadele edecek.
- İlk yarı final Barcelona-Atletico Madrid arasında 2 Şubat'ta Chobani Stadyumu'nda, ikinci yarı final Real Madrid-Real Sociedad arasında 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
- İspanya Süper Kupa finali 6 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak ve karşılaşmalar HT Spor ekranlarından yayınlanacak.
İspanya Süper Kupa heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonun maç programı ve statları belli oldu.
ARDA GÜLER VE MOURINHO TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR
Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler ile bir dönem Türkiye'de görev yapan Jose Mourinho, İspanya Süper Kupa kapsamında yeniden İstanbul'da sahaya çıkacak.
Real Madrid'in yarı finalde Real Sociedad ile karşılaşacak olması nedeniyle Arda Güler ve Mourinho, 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Real Madrid'in finale yükselmesi halinde ikili bu kez 6 Şubat'ta RAMS Park'ta kupa mücadelesine çıkacak.
DEVLER İSTANBUL'DA BULUŞACAK
Organizasyonun ilk yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. 2 Şubat'taki mücadele Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
İkinci yarı finalde ise Real Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İspanya Süper Kupa finali ise 6 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak.
İSPANYA SÜPER KUPASI HT SPOR'DA
İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupa karşılaşmaları HT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.