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Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı

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Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı Haber Videosunu İzle
Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı
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Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası öncesinde konuşarak ''Süper Lig'de Galatasaray'ı destekliyorum'' dedi.

  • Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, Süper Lig'de Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı.
  • İspanya Süper Kupası yarı final ve final maçları İstanbul'da, final maçı ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, organizasyonun başındaki Al-Sheikh'i kulübüne davet ettiğini ve geleceğini belirtti.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupası öncesinde açıklamalar yaptı.

"BEN GALATASARAY'I DESTEKLİYORUM"

Üç büyük kulübün başkanlarının bir arada bulunmasından memnun olduğunu ifade eden Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal, Süper Lig'de tuttuğu takımı açıklayarak, "3 büyük kulübün başkanlarının burada olması çok güzel. Diğerlerinin hoşuna gitmeyecek ama ben Süper Lig'de Galatasaray'ı destekliyorum." dedi. 

"FANATİK BİR GALATASARAYLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM, DAVET ETTİM"

Prens Abdülaziz bin Türki el-Faysal'ın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İspanya Süper Kupası yarı final ve final maçlarıyla İstanbul'da oynanacak. Final de Galatasaray Spor Kulübünün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Dolayısıyla bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu organizasyonun başında olan Sayın Al-Sheikh'in de fanatik bir Galatasaraylı olduğunu öğrendim. Kendisiyle konuşma fırsatı buldum, kendisini kulübümüze davet ettim, gelecek." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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