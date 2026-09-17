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Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

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Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada Haber Videosunu İzle
Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada
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Bursa'da bir baba ile oğlu, evlerinin bulunduğu sokağa kediler için bırakılan mama kaplarını çöpe atıp, sularını döktü. Baba N.S. ile oğlu E.S.'nin vicdanları yaralayan hareketi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da evinin bulunduğu sokağa kediler için bırakılan mama kaplarını çöpe atıp, suları döken N.S. ile oğlu E.S. güvenlik kamerasına yansıdı.

MAMAYI ÇÖPE ATIP SULARINI DÖKTÜ

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde ikamet eden N.S. ile oğlu E.S., mahalleli tarafından kediler için sokağa bırakılan mama ve su kaplarına zarar verdi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde N.S.’nin, dün saat 13.30 sıralarında evinden çıktığı ve karşı binanın önünde duran içi dolu mama kabını alıp, elindeki çöp poşetine attığı, su dolu kabı da yere döktüğü görüldü. 

SOKAKTA YÜRÜYEN KEDİYİ DE KORKUTTU

N.S.’nin, elindeki çöp poşetiyle yürürken sokaktaki bir kediye de korkutmak için poşeti savurduğu anlar kameraya yansıdı. 

OĞLU DA BABASINI ÖRNEK ALDI

Dün saat 17.30 sıralarında ise evden çıkan E.S.’nin aynı binanın önüne yeniden bırakılan mama kabını alıp, ilerideki çöp konteynerine attığı anlar görüntüde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Bursa da insanlık ne arasın

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