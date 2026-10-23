Gündemar anket sonuçları nedir, AK Parti, Yeni Parti, CHP, MHP oy oranı kaç?

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Gündemar’ın 23-30 Eylül 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 400 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, kararsız ve protesto oyları dağıtıldıktan sonra Yeni Parti yüzde 30,64 ile birinci, AK Parti yüzde 28,24 ile ikinci sırada yer aldı. CHP ise yüzde 3,63’te kaldı. İşte Gündemar’ın eylül ayı anketinde partilerin oy oranları ve bir önceki aya göre değişimleri.

GÜNDEMAR ANKETİ NE ZAMAN, KAÇ KİŞİYLE YAPILDI?

Gündemar Araştırma’nın “ Türkiye Gündemi Araştırması” serisinin 16. sayısı olan eylül ayı anketi, 23-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma, 60 ilde 2 bin 400 katılımcıyla yapıldı. Katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Açıklanan oranlar, kararsız, fikri olmayan ve protesto oyu kullanacağını belirtenlerin oyları dağıtıldıktan sonraki sonuçları gösteriyor.

YENİ PARTİ OY ORANI KAÇ?

Ankete göre Yeni Parti yüzde 30,64 ile birinci sırada yer aldı. Yeni Parti, bir önceki aya göre oyunu 3,69 puan artırarak ankette en büyük yükselişi gösteren parti oldu.

AK PARTİ OY ORANI KAÇ?

AK Parti, yüzde 28,24 ile ikinci sırada bulunuyor. AK Parti’nin oy oranı, bir önceki aya göre 0,14 puan geriledi.

CHP OY ORANI KAÇ?

CHP, ankette yüzde 3,63 oy aldı. CHP’nin oy oranı, bir önceki aya göre 1,36 puan düştü. Bu düşüşle CHP, ankette en çok oy kaybeden partiler arasında yer aldı.

MHP OY ORANI KAÇ?

MHP, Gündemar’ın eylül anketinde yüzde 5,46 oy aldı. MHP’nin oy oranında bir önceki aya göre 0,28 puanlık bir düşüş görüldü.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Ankette İYİ Parti yüzde 7,77 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 7,63 ile dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti’nin oyu bir önceki aya göre 0,44 puan, DEM Parti’nin oyu ise 0,46 puan geriledi. Zafer Partisi yüzde 5,81 ile beşinci sırada bulunurken, oyunu 1,12 puan artırdı. Anahtar Parti yüzde 2,83, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,51 ve TİP yüzde 1,60 oy aldı. Anahtar Parti’nin oyu 0,78 puan, Yeniden Refah Partisi’nin oyu 1,30 puan, TİP’in oyu ise 0,45 puan düştü. Diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,88 olarak açıklandı.

GÜNDEMAR ANKETİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

Gündemar’ın eylül ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle sıralandı: Yeni Parti yüzde 30,64, AK Parti yüzde 28,24, İYİ Parti yüzde 7,77, DEM Parti yüzde 7,63, Zafer Partisi yüzde 5,81, MHP yüzde 5,46, diğer partiler yüzde 3,88, CHP yüzde 3,63, Anahtar Parti yüzde 2,83, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,51 ve TİP yüzde 1,60.

FARKLI ANKETLER FARKLI SONUÇLAR

Gündemar’ın anketi, aynı dönemde yayımlanan diğer kamuoyu araştırmalarıyla karşılaştırıldığında dikkat çekici farklar ortaya koyuyor. Örneğin ORC Araştırma’nın son anketinde AK Parti birinci sırada yer aldı. Uzmanlar, anket sonuçlarının yapıldıkları tarihteki seçmen eğilimini yansıttığını ve seçim sonucunu kesin olarak öngörmediğini hatırlatıyor. Bu nedenle farklı şirketlerin araştırmalarının; örneklem büyüklüğü, saha tarihi ve kullanılan yöntem dikkate alınarak birlikte değerlendirilmesi öneriliyor.