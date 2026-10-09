Güllü davası SON DAKİKA! Güllü davası ne oldu, sonuçlandı mı? Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası ne?

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Yalova'da hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Peki, Güllü davası ne oldu, sonuçlandı mı? Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası ne? Detaylar...

GÜLLÜ DAVASI SON DAKİKA!

Şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'da hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar duruşması gerçekleştirildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

GÜLLÜ DAVASI NE OLDU, SONUÇLANDI MI?

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, sanatçı altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Yargılama sürecinin karar aşamasında cumhuriyet savcısı, sanığın tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti de savcının mütalaası doğrultusunda hüküm kurarak Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin düşme anını görmediğini belirterek kendisine iftira atıldığını savundu. Gülter, kendisi hakkında yapılan değerlendirmeler nedeniyle annesinin acısını yaşayamadığını ifade etti ve ilahi adalete güvendiğini söyledi.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN CEZASI NE?

Tuğyan Ülkem Gülter, annesi şarkıcı Güllü'yü tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Karar duruşmasında cumhuriyet savcısı da sanığın "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının son savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Gülter ise duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu dile getirdi.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN MAHKEMEDEKİ SAVUNMASI

Mahkemede ağlayarak savunma yapan Tuğyan Ülkem Gülter, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Annesinin düşme anını görmediğini belirten Gülter, anne-kız arasında zaman zaman tartışmalar yaşanmış olsa da aralarındaki ilişkinin değişmediğini söyledi.

Gülter, kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yapılan değerlendirmeler nedeniyle mağdur olduğunu savunarak aleyhinde ifade veren kişilerin korku ve baskı nedeniyle bu yönde konuştuğuna inandığını dile getirdi. Ayrıca annesinin acısını yaşayamadığını ve kendisini anlatamadığını ifade etti.

Savunmasında suçsuz olduğunu bildiğini belirten Gülter, kendisine iftira atıldığını düşündüğünü söyledi. Konuşmasının sonunda ise kızının bu olay nedeniyle bir lekeyi taşımamasını istediğini ifade etti.