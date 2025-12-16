Gözleri KaraDeniz 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı yapım; Karadeniz'in büyüleyici doğasından yola çıkarak İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan etkileyici bir hikâyeyi konu alıyor. Bu noktada izleyicilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Gözleri KaraDeniz'in 17. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil ve Güneş'in yolda arabalarının bozulması, Güneş'in ailesinin ölümüne dair sarsıcı bir gerçeğin ortaya çıkmasına yol açar; tamirci, kazanın aslında planlı bir cinayet olduğunu söyler. Güneş, ailesinin bilerek öldürülmüş olabileceği ihtimaliyle yıkılırken, Azil onunla birlikte gerçeğin peşine düşmeye karar verir. Aynı saatlerde Osman, Azil'e kurulan pusuyu engellemeye çalışırken çıkan çatışmada yanlışlıkla kendi oğlu Mehmet'i vurur. Mehmet ağır yaralı halde hayata tutunurken Osman vicdan azabının altında ezilir. Hastanede Mehmet'in vurulduğunu öğrenen Nermin, gerçeği öğrendiğinde Osman'a karşı geri dönülmez bir öfke beslemeye başlar. Aile, Osman'ın "kendi oğlunu vurduğu" gerçeğiyle paramparça olurken, evde dengeler altüst olur. Azil ise hem kendisine kurulan suikastın ardındaki isimlerin Mehmet ve Ziya olduğunu öğrenir hem de Güneş'i korumak için ondan uzak durmayı düşünmeye başlar.

GÖZLER KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir. Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır. Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur. Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİ KONUSU

Gözleri Karadeniz, Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan destansı bir serüveni anlatıyor. Denizle büyüyen Azil, bir gün Türkiye'nin en güçlü ailelerinden biri olan Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.

Annesi bildiği Sabriye'nin ölümüyle sarsılan genç adam, köklerini bulmak için İstanbul'a gelir. Ancak bu yolculuk onu hem kardeşiyle hesaplaşmaya hem de imkânsız bir aşkın içine sürükler. İhanet, entrika ve güç savaşlarının ortasında kalan Azil'in en büyük mücadelesi, vicdanı ve kalbiyle olacaktır.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz) ve Özge Yağız (Güneş Aydınay) yer alıyor. Onlara, Mehmet Özgür (Osman Maçari), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva Kırkayvaz), Eren Ören (Dursun Yılmaz), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki Çakaroğlu), Gizem Arıkan (Ayla Çakaroğlu), Berk Ali Çatal (Sancar Eskier), Türkü Su Demirel (Fatoş Maçari), Özgür Çınar Deveci (Yunus Aydınay) ve Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari) gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Yapım, güçlü hikâyesinin yanı sıra Karadeniz kültürü, doğası, müzikleri ve horon sahneleriyle de büyük beğeni topluyor.

GÖZLERİ KARADENİZ ÇEKİM YERLERİ

Dizinin çekimleri, Rize'nin doğa harikası ilçesi Çamlıhemşin'de başladı. Karadeniz'in sisli dağları ve yemyeşil vadileriyle bezeli sahnelerin ardından prodüksiyon ekibi, hikâyenin şehir bölümleri için İstanbul'da çekimlerine devam ediyor.

Bu iki farklı coğrafya, dizinin atmosferine hem görsel hem duygusal derinlik katıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

• Yayın Bilgisi: Dizi her Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bölümler ayrıca ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de takip edilebiliyor.

• Uyarlama Durumu: Yapım, herhangi bir eserden uyarlama değildir; tamamen özgün bir senaryoya sahiptir.

• Yeni Bölüm Fragmanı: 17. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı, ancak kısa süre içinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.