Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kızı kimdir? Hasbi Dede'ye ait olduğu iddia edilen taciz mesajlarını kızı mı yazdı? 

Giresun'un Görele ilçesinde CHP'den seçilen ve belediye başkanlığı görevini yürüten Hasbi Dede, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen bir taciz olayı ile kamuoyunun dikkatini çekti. Olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte merak edilen sorulardan biri de Dede'ye ait olduğu iddia edilen taciz mesajlarının kızının üstlenmesi oldu. Peki, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kızı kimdir? Hasbi Dede'ye ait taciz mesajlarını kızı mı yazdı? Detaylar...

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE'NİN KIZI KİMDİR?

Edinilen bilgilere göre, Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D., olayın merkezindeki önemli bir isim haline geldi. Dede'nin sosyal medya üzerinden mesaj gönderdiği iddia edilen 16 yaşındaki T.T. ile ilgili soruşturma sürecinde, A.D.'nin ifadeleri olayın seyrini değiştirdi.

A.D., psikolojik danışman aracılığıyla yapılan bildirime göre, babasına ait telefonla mesajları kendisinin gönderdiğini ve kıskançlık nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu gelişme, soruşturma açısından oldukça kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

HASBİ DEDE'YE AİT TACİZ MESAJLARINI KIZI MI YAZDI?

Olayın en çarpıcı gelişmesi, 16 Şubat'ta yaşandı. Bir psikolojik danışman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin, soruşturmaya konu olan mesajları kendisinin attığını söylediğini bildirdi.

A.D., savcılığa verdiği ifadede şunları iddia etti:

Mağdur T.T.'yi tanıdığını ve onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini,

Kıskançlık nedeniyle T.T.'yi zor durumda bırakmak istediğini,

Bu amaçla babasının şarjda olan telefonunu kullanarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesaj gönderdiğini,

Sonrasında uygulamaları ve mesajları sildiğini söyledi.

Ancak bu beyan, savcılık kaynaklarına göre teknik inceleme bulgularıyla örtüşmedi. Siber inceleme sırasında, A.D.'nin silindiğini iddia ettiği uygulamaların telefonunda hâlâ aktif ve yüklü olduğu tespit edildi. Ayrıca, A.D.'nin kendi telefonunda yer alan ve babasına yönelik yazıldığı belirtilen bazı mesajların, delil oluşturmak amacıyla sonradan yazılmış olabileceği değerlendirildi.

Bu gelişmeler, olayın yargı sürecinde yeni bir boyut kazandığını ve savcılığın iddiaları değerlendirme biçimini etkilediğini gösteriyor.

HASBİ DEDE TACİZ OLAYI NEDİR?

Hasbi Dede'nin adı, Görele ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürütürken, 16 yaşındaki T.T.'ye sosyal medya üzerinden gönderdiği iddia edilen mesajlarla gündeme geldi. Hazırlanan iddianamede, Dede'nin mağdur kıza gönderdiği mesajlar arasında şu ifadeler yer aldı:

"Ben nasıl erkeğim, etkiliyorsun beni."

"Ben sana açılmışım."

"Sevgilin olabilir, sorun yok."

"Beni beğeniyor musun?"

"Bu saatte neden yazar bir adam sence?"

Olayın soruşturulması sonrası Hasbi Dede, şikayet üzerine ifadeye çağrıldı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, nöbetçi hakimlik tarafından "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı, 12 Şubat tarihinde Hasbi Dede'yi görevden uzaklaştırdı. Hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Dede'nin durumu, hem yerel hem de ulusal basında geniş yankı uyandırdı.