GOOGLE 2025 ARAMA TRENDLERİ: Türkiye'de en çok aratılan kelimeler neler? Google'da en çok aranan kişi kim?

Google, her yıl yayımladığı "Year in Search" raporuyla internet kullanıcılarının merak ettiği konuları ve arama trendlerini ortaya koyuyor. 2025 yılı raporuna göre Türkiye'de en çok aratılan başlıklar teknoloji, gündem, kültür ve popüler medya ekseninde şekillendi. Peki, Türkiye'de en çok aratılan kelimeler neler? Google'da en çok aranan kişi kim? Detaylar haberimizde!

GOOGLE 2025 ARAMA TRENDLERİ

Kullanıcıların arama alışkanlıkları, hem toplumsal olaylara hem de eğlence içeriklerine gösterilen yoğun ilgiyi yansıtıyor. Bu yıl, Google Türkiye kullanıcıları özellikle Gemini, İstanbul Depremi ve Eşref Rüya gibi başlıkları araştırarak gündemi yakından takip etti.

Rapor, sadece tek tek aranan kelimeleri değil, aynı zamanda diziler, tarifler, popüler sorular ve kaybedilen ünlüler gibi çeşitli kategorilerdeki arama yoğunluğunu da ortaya koyuyor. Böylece kullanıcıların ilgileri ve merak düzeyleri detaylı bir şekilde görülebiliyor.

2025 TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARATILAN KELİMELER NELER?

Türkiye'de 2025 yılında en çok merak edilen konular, Google'ın Year in Search 2025 raporunda şu şekilde sıralandı:

Gemini – Teknoloji ve sosyal gündemin etkisiyle yılın en çok aranan başlığı oldu. Kullanıcılar, Gemini ile ilgili gelişmeleri, özellikleri ve tartışmaları yakından takip etti.

İstanbul Depremi – Toplumsal farkındalık ve afet bilgisi ihtiyacının bir göstergesi olarak zirvede yer aldı.

Eşref Rüya – Popüler dizi ve kültürel içeriklerin kullanıcı ilgisini çektiği bir diğer önemli başlık oldu.

Türkiye İspanya – Spor ve uluslararası karşılaşmaların, özellikle futbol müsabakalarının arama hacminde etkisi büyüktü.

Squid Game – Global popüler diziler Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi tarafından araştırıldı.

Bu başlıklar, Türkiye'deki internet kullanıcılarının teknoloji, güncel olaylar ve kültürel içeriklere olan ilgisinin bir yansıması olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'DE GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN KİŞİ KİM?

2025 yılı boyunca Google'da en çok aranan isimler, spor, televizyon ve iş dünyası ağırlıklı bir dağılım gösteriyor. Rapora göre öne çıkan isimler şunlar:

Osimhen – Futbol dünyasının genç yıldızı, performansı ve transfer haberleri ile dikkat çekti.

Fatih Ürek – Televizyon programları ve sosyal medya etkinliği ile kullanıcıların ilgisini topladı.

Sadettin Saran – İş dünyasındaki gelişmeler ve spor yatırımları ile gündemdeydi.

Leroy Sane – Spor alanında uluslararası isimler arasında yüksek arama hacmi yakaladı.

Talisca – Futbol ve medya haberleri ile aramalarda üst sıralarda yer aldı.

Bu liste, Türkiye'de spor ve televizyon figürlerinin internet üzerindeki popülerliğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DE GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN TARİFLER

Yemek tarifleri, her yıl olduğu gibi 2025'te de kullanıcıların en fazla arama yaptığı kategoriler arasında yer aldı. Google verilerine göre en çok aranan tarifler:

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

Bu tarifler, geleneksel ve modern yemek kültürüne olan ilginin bir göstergesidir. Kullanıcılar hem pratik hem de lezzetli tariflere yoğun şekilde yöneldi.

KAYBETTİKLERİMİZ

2025 yılında hayatını kaybeden ünlüler ve önemli isimler de arama trendlerinde yer aldı:

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

Bu kişiler, Türkiye'de hem müzik, televizyon hem de siyaset alanındaki etkileriyle anıldı.

TÜRKİYE'DE GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Dizi ve dizi karakterleri, her yıl olduğu gibi 2025'te de internet kullanıcılarının merakını çekti. Öne çıkan diziler şunlardı:

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

Bu diziler, kullanıcıların arama motorunda içerik ve spoiler arayışının yoğun olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE'DE GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN FİLMLER

2025'in sinema ilgisi Google aramalarına da yansıdı:

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

Film aramaları, hem yerli hem de yabancı yapımların kullanıcılar tarafından yoğun şekilde takip edildiğini ortaya koyuyor.

"NE ZAMAN?" ARAMALARI

Kullanıcılar takvim ve etkinlikler hakkında bilgi almak için sıkça "Ne Zaman?" başlığı altında arama yaptı:

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

Gassal 2. Sezon Ne Zaman

Voleybol Final Maçı Ne Zaman

Basketbol Final Maçı Ne Zaman

Toki Başvuruları Ne Zaman

Bu başlıklar, kullanıcıların güncel spor ve televizyon içeriklerini takip etme ihtiyacını yansıtıyor.

"NE GİYİLİR?" ARAMALARI

Moda ve giyim trendleri de internet aramalarında öne çıktı:

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

Mayonun Üstüne Ne Giyilir

Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

Saray Düğününde Ne Giyilir

Sonbaharda Ne Giyilir

Kullanıcılar mevsime ve özel etkinliklere göre stil önerilerini araştırmayı tercih etti.

"NESİ MEŞHUR?" ARAMALARI

Türkiye'nin farklı şehirlerinin yerel lezzet ve kültürel öne çıkan unsurları merak edildi:

Bolu'nun Nesi Meşhur

Ağrı'nın Nesi Meşhur

Merzifon'un Nesi Meşhur

Mardin'in Nesi Meşhur

Gaziantep'in Nesi Meşhur

Bu başlıklar, yerel kültür ve gastronomi merakının artışını gösteriyor.

"NASIL YENİR?" ARAMALARI

Yemek ve beslenme kültürüne yönelik aramalar da yoğun şekilde yapıldı:

Kiwano Nasıl Yenir

Demirhindi Nasıl Yenir

Kinoa Nasıl Yenir

Mango Meyvesi Nasıl Yenir

Yaban Mersini Nasıl Yenir

Kullanıcılar, özellikle egzotik ve sağlıklı besinlerin tüketim yöntemlerini araştırmayı tercih etti.