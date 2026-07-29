Türk siyasetinde önemli bir dönemin sonuna gelindi. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yetkili kurullarıyla yapılan istişareler sonucunda partinin siyasi faaliyetlerine son verildiğini açıklarken, aktif siyasetten çekildiğini de kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmenin ardından "Gelecek Partisi kapandı mı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı mı, Gelecek Partisi neden kapandı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte Gelecek Partisi'nin kapanma kararı ve Davutoğlu'nun açıklamasının ayrıntıları.

GELECEK PARTİSİ RESMEN FESHEDİLDİ!

2019 yılında kurulan Gelecek Partisi, alınan kararla siyasi faaliyetlerini resmen sonlandırdı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı kapsamlı açıklamayla hem partinin feshedildiğini hem de aktif siyaseti bıraktığını kamuoyuna duyurdu. Davutoğlu, kararın uzun istişareler sonucunda alındığını belirterek, "Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN SİYASETE VEDA MESAJI

Ahmet Davutoğlu, yayımladığı açıklamada Türkiye'nin yalnızca ekonomik ve siyasi değil, aynı zamanda ahlaki ve kurumsal bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu savundu. Küresel gelişmeler, yapay zeka, jeopolitik krizler ve ekonomik adaletsizliklerin dünyayı yeniden şekillendirdiğini ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin de bu dönüşümün merkezinde yer aldığını belirtti.

Davutoğlu, Türkiye'nin geleceği için demokratik hukuk düzeni, liyakat, sosyal adalet, üretim ekonomisi, düşünce özgürlüğü ve güçlü devlet kurumlarının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI AHLAK VE SİYASET DEVRİMİ"

Açıklamasında mevcut siyasi yapıyı sert ifadelerle eleştiren Davutoğlu, ülkede kutuplaşmanın arttığını, yolsuzluk algısının derinleştiğini ve hukuk sistemine duyulan güvenin zayıfladığını dile getirdi. Siyasetin toplum nezdindeki itibar kaybına dikkat çeken Davutoğlu, Türkiye'nin kapsamlı bir ahlak, zihniyet ve siyaset devrimine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Üretim ekonomisindeki yapısal sorunlar, liyakat ilkesinden uzaklaşılması ve kurumsal yapının zayıflamasının ülkenin geleceğini olumsuz etkilediğini savunan Davutoğlu, mevcut sistemin kendi kendini yenileme kapasitesini büyük ölçüde kaybettiğini ifade etti.

OTORİTERLEŞME VE RÖVANŞ UYARISI

Davutoğlu, Türkiye'nin önünde iki önemli risk bulunduğunu belirterek bunlardan ilkinin güçler ayrılığının zayıflamasıyla otoriterleşmenin kalıcı hale gelmesi olduğunu söyledi. İkinci risk olarak ise toplumsal öfkenin rövanşist bir siyaset anlayışına dönüşmesi ihtimalini gösterdi.

Türkiye'nin ihtiyacının rövanş değil adalet, kutuplaşma değil toplumsal barış olduğunu vurgulayan Davutoğlu, demokratik hukuk devleti ilkesinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

GELECEK PARTİSİ'NİN KURULUŞ SÜRECİ

Davutoğlu, Gelecek Partisi'ni 12 Aralık 2019 tarihinde demokrat muhafazakar bir alternatif oluşturmak amacıyla kurduklarını hatırlattı. Partinin kuruluşundan itibaren çeşitli siyasi baskılar, medya ambargoları ve teşkilatlara yönelik zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Davutoğlu, buna rağmen kapsamlı politika önerileri geliştirdiklerini ve Türkiye'nin farklı kesimlerini temsil eden bir siyasi yapı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

2021 yılında muhafazakar partiler arasında ortak ittifak kurulması için girişimlerde bulunduklarını, 2023 seçimlerinin ardından ise Meclis'te güçlü bir alternatif oluşturabilmek adına farklı siyasi iş birlikleri gerçekleştirdiklerini ancak beklenen sonucun alınamadığını söyledi.

"PARTİ SİYASETİ BÜYÜK BİR ÇIKMAZA GİRDİ"

Açıklamasında mevcut siyasi sistemin ciddi bir çıkmaz içerisinde olduğunu belirten Davutoğlu, parti siyasetinin giderek etkisini kaybettiğini ve yozlaşmanın siyasi kurumların tamamına yayıldığını savundu.

Siyasi mekanizmaların kendisini yenileyemediğini ifade eden Davutoğlu, muhafazakarlık, milliyetçilik ve çağdaşlaşma düşüncesini savunan tüm kesimlere günlük siyasi tartışmaların ötesine geçen yeni bir zihniyet dönüşümü çağrısında bulundu.

GELECEK PARTİSİ RESMEN FESHEDİLDİ

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yetkili kurulları ve parti kadrolarıyla yapılan istişareler sonucunda partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Bu kararın bir teslimiyet değil, mevcut siyasi iklime karşı ahlaki bir duruş olduğunu belirten Davutoğlu, mücadelelerinin herhangi bir siyasi partiyle sınırlı olmadığını söyledi.

Partinin tüzel kişiliğinin sona erdiğini açıklayan Davutoğlu, bundan sonraki süreçte düşünce, eğitim, bilim, kültür, ekonomi, diplomasi ve toplumsal dayanışma alanlarında çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

AHMET DAVUTOĞLU AKTİF SİYASETİ BIRAKTI

Gelecek Partisi'nin feshedilmesiyle birlikte Ahmet Davutoğlu da aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Davutoğlu, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi parti çatısı altında faaliyet yürütmeyeceğini, Türkiye'nin geleceğine yönelik fikir üretmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

Yaklaşık yedi yıl önce kurulan Gelecek Partisi'nin kapanmasıyla birlikte Türk siyasetinde dikkat çeken oluşumlardan biri daha siyasi hayatını resmen sona erdirmiş oldu.