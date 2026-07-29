Orman yangını tatbikatında facia: Helikopter düştü, 7 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de orman yangınlarıyla mücadele eğitimi sırasında meydana gelen helikopter kazası ülkeyi yasa boğdu. San Juan kentinden havalanan Bell 412 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle irtibatını kaybederek düştü. Kazada helikopterde bulunan 7 kişilik mürettebatın tamamı yaşamını yitirdi.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA BAĞLANTI KESİLDİ

Yerel saatle 10.30 sıralarında San Juan'dan havalanan Bell 412 tipi helikopter, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen eğitim uçuşuna katıldı. Yaklaşık 4 bin fit irtifada seyreden helikopterle kule arasındaki telsiz irtibatı kalkıştan kısa süre sonra kesildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucunda helikopterin düştüğü belirlendi. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını açıkladı.

ÜST DÜZEY İSİMLER DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, San Juan Emniyet Teşkilatı'nın üst düzey yöneticileri ile itfaiye ve sivil savunma teşkilatında görev yapan yetkililer yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında Polis Genel Müdür Yardımcısı Marcelo Videla, İtfaiye Müdürü Rubén Castro, Sivil Savunma Direktörü Carlos Heredia ve İtfaiye Müdür Yardımcısı Jorge Carbajal'ın da bulunduğu bildirildi.

HAVA ŞARTLARI UYGUNDU

İlk belirlemelere göre, kaza sırasında bölgede uçuşu engelleyecek olumsuz bir hava koşulu bulunmuyordu. Helikopterin, Ulusal Yangınla Mücadele Kurumu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 50 acil durum personelinin katıldığı eğitim programı kapsamında görev yaptığı öğrenildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme ve soruşturma başlatıldı.