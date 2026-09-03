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Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale

Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
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DEVA Partisi lideri Babacan, eski Başbakan Davutoğlu hakkında 5 yıl önceki sözleri nedeniyle açılan soruşturmayı eleştirerek, bunun ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasete müdahale olduğunu belirtti. Babacan, Davutoğlu'na tam destek verdiğini açıkladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında 5 yıl önce kamuoyuna yansıyan sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasına tepki göstererek, bunun ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasetin alanına müdahale olduğunu ifade etti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Davutoğlu hakkında yıllar önceki sözleri nedeniyle bugün soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, bu ülkenin yetiştirdiği kıymetli bir münevver, saygın bir akademisyendir. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevleriyle ülkemize çok değerli hizmet ve katkılarda bulunmuş Sayın Davutoğlu'na, bundan tam 5 yıl önce kamuoyuna yansımış sözleri nedeniyle bugün soruşturma açılması, ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasetin alanına yapılmış açık bir müdahaledir.

Sayın Davutoğlu'nun hakkında başlatılan soruşturmayı önce basından öğrenmiş olması da hukuken kabul edilebilir değildir. Siyasetçilerin görevi konuşmak, eleştirmek, yanlış gördükleri konularda iktidarın uygulamalarıyla ilgili hesap sormaktır. İktidarlar eleştirilere siyaset içinde cevap verir, kürsüde cevap verir, milletin önünde cevap verir. Demokrasi böyle işler, böyle işlemelidir.

Türkiye'nin ihtiyacı, siyasi eleştirilerin soruşturmalarla karşılandığı değil; farklı fikirlerin özgürce ifade edildiği, yargının siyasi hesaplaşmalardan uzak ve bağımsız olduğu bir hukuk devletidir.

Sayın Davutoğlu'na başlatılan soruşturma sebebiyle kendisine desteğim ve dayanışmam tamdır. Eleştiriye tahammül eden, hesap vermekten kaçmayan ve hukukun üstünlüğüne saygı gösteren bir ülke yönetimi için mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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