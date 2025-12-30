Haberler

Gaziantep okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Gaziantep'te okul yok mu (KAR TATİLİ – GAZİANTEP VALİLİĞİ)?

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte yurdun birçok noktasında kar yağışı günlük hayatı zorlaştırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli illerde eğitim-öğretime geçici olarak ara verilirken, hava durumunun seyrine bağlı olarak yeni kararların alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Gaziantep'te öğrenim gören öğrenciler ve aileleri ise özellikle 31 Aralık Çarşamba günü için okulların durumu hakkında gelecek açıklamalara odaklandı.

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından Türkiye genelinde birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı. Soğuk hava ile birlikte don ve buzlanma tehlikesinin artması üzerine valilikler peş peşe önlem kararları aldı. Bu gelişmelerin ardından " Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?" ve "31 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te eğitim yapılacak mı?" soruları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Gaziantep Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalar ise kar tatili konusundaki beklentiyi daha da artırdı.

METEOROLOJİDEN GAZİANTEP İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel tahminlere göre Gaziantep genelinde soğuk hava dalgasının etkisini giderek artırması bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile yer yer don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmurun yanı sıra hafif kar yağışı ihtimali öne çıkıyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyarıyor.

GAZİANTEP MERKEZ VE İLÇELERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Kent merkezinde çok bulutlu ve soğuk bir hava beklenirken, özellikle İslahiye ve Nurdağı çevresinde yağışların zaman zaman karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği ifade ediliyor. Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde ise sabah saatlerinde buzlanma riskinin daha belirgin olacağı tahmin ediliyor. Etkisini artırması beklenen bu hava koşulları, eğitim-öğretime ilişkin alınacak kararları da gündeme taşıdı.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Gaziantep'te beklenen kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisini artırmasıyla birlikte eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Gaziantep Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda öğrenciler ve eğitimcilerin güvenliğini ön planda tutarak eğitime ara verilmesine yönelik tatil kararını kamuoyuyla paylaştı.

İşte duyuru:

Osman DEMİR
