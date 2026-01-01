Gaziantep okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Gaziantep'te okul yok mu (GAZİANTEP VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

2 Ocak Cuma günü Gaziantep'te okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Gaziantep Valiliği, olası bir kar tatili durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Gaziantep'teki öğrenciler ve veliler, resmi açıklamanın yapılmasını bekliyor.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. 1 Ocak Perşembe günü karla karışık yağmur beklenirken, günün en düşük sıcaklığı -2, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olacak. Nem oranı yüzde 82–96 aralığında seyrederken, rüzgar saatte 18 km hızla esecek.

2 Ocak Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gece -8 dereceye kadar düşerken, gündüz en fazla 0 derece ölçülecek. Nem oranı yüzde 47–69 arasında değişecek, rüzgar hızı ise 15 km/s olacak.

3 Ocak Cumartesi ve 4 Ocak Pazar günleri de parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Cumartesi günü sıcaklık -8 ile 2 derece, pazar günü ise -6 ile 2 derece arasında değişecek. Rüzgarın hafta sonunda etkisini azaltarak 3–6 km/s seviyelerine düşmesi bekleniyor.

5 Ocak Pazartesi günü sıcaklıkların bir miktar artması öngörülüyor. Günün en düşük sıcaklığı -4, en yüksek sıcaklığı ise 4 derece olacak. Nem oranı yüzde 46–59 aralığında seyrederken rüzgar 9 km/s hızında esecek.

Geçmiş yılların (1991–2020) verileriyle karşılaştırıldığında, önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasının altında kalacağı görülüyor. Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

2 OCAK CUMA GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.