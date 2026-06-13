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Gaziantep deprem mi oldu, Gaziantep Nurdağı kaç şiddetinde deprem oldu,13 Haziran Cumartesi? Kilis, Osmaniye, Hatay'da deprem hissedildi mi?

Gaziantep deprem mi oldu, Gaziantep Nurdağı kaç şiddetinde deprem oldu,13 Haziran Cumartesi? Kilis, Osmaniye, Hatay'da deprem hissedildi mi?
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Gaziantep'te deprem mi oldu? 13 Haziran Cumartesi günü meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar "Gaziantep Nurdağı kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk verilere göre deprem, Nurdağı ilçesi ve çevresinde hissedilirken, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve olası etkileri merak konusu oldu.

13 Haziran Cumartesi günü Gaziantep'te yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle Nurdağı ilçesinde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar "Deprem nerede oldu?", "Gaziantep Nurdağı depremi kaç büyüklüğünde?" ve "Son dakika deprem açıklaması geldi mi?" sorularını araştırmaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre Gaziantep depremine ilişkin son gelişmeler.

GAZİANTEP'TE GECE YARISI DEPREM! NURDAĞI'NDA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar geceyi tedirgin geçirirken, yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Depremin hissedildiği bölgelerde kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7.1 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLANDI

Uzmanlar, depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Sığ sayılabilecek bir derinlikte gerçekleşen deprem, bu nedenle çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

VATANDAŞLAR SON DEPREM BİLGİLERİNİ ARAŞTIRIYOR

Sarsıntının ardından "Gaziantep'te deprem mi oldu?", "Nurdağı depremi kaç büyüklüğünde?" ve "Deprem nerede hissedildi?" soruları internet aramalarında öne çıktı. Bölgedeki vatandaşlar olası artçı sarsıntılara karşı gelişmeleri yakından takip ediyor.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından ilgili kurumlar tarafından saha taramalarının sürdüğü belirtildi. İlk incelemelerde olumsuz bir durumun tespit edilmediği ifade edilirken, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve tedbirli olmaları istendi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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