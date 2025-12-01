Gamze Taşcıer, Türkiye siyasetinin yükselen kadın isimlerinden biri olarak tanınıyor. 1982 yılında Ankara'da doğan Taşcıer, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hem serbest eczacılık yaparak sağlık alanında önemli bir kariyer inşa etti hem de genç yaşta siyasete atılarak CHP içinde aktif roller üstlendi. Peki, Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli, eşi kim? Gamze Taşcıer'in mesleği nedir? Detaylar haberimizde!

GAMZE TAŞCIER KİMDİR?

Gamze Taşcıer, 1 Ocak 1982 doğumlu, Ankara kökenli Türk siyasetçi ve eczacıdır. Eğitim hayatına Ankara'da başlayan Taşcıer, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olarak meslek hayatına atılmıştır. Mezuniyetinin ardından Mamak ilçesinde serbest eczacılık yapmaya başlayan Gamze Taşcıer, meslek hayatını başarıyla sürdürürken aynı zamanda siyasete de aktif olarak katılmıştır.

Siyasi kariyerine CHP Etimesgut İlçe Gençlik Kolu'nda başlayan Taşcıer, 1999, 2004 ve 2007 yıllarında yapılan yerel ve genel seçimlerde aktif görev almıştır. 2009 yerel seçimlerinde Mamak ilçesinde önemli çalışmalar yürütmüş ve 2011 genel seçiminde Ankara 1. Bölge'den 14. sıra milletvekili adayı olmuştur.

2014 yılında Keçiören İlçesi Geçici Yönetim Kurulu üyeliği yapan Gamze Taşcıer, 2015 genel seçimleri öncesinde yapılan önseçimde Ankara 1. Bölge'de 5. sırada yer almıştır. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde aynı bölgede 9. sıra milletvekili adayı olarak yarışmıştır. 2016 ve 2018 yıllarında CHP Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilmiş ve 2017 yılında Ankara Eczacı Odası başkanlığı için aday olmuş, aynı dönemde Türk Eczacıları Birliği Delegasyonu'na seçilmiştir.

Gamze Taşcıer, özellikle kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları alanlarında projeler geliştirmekte ve çalışmalar yürütmektedir. 27. ve 28. dönemde CHP'den Ankara milletvekili olarak seçilen Taşcıer, partide en çok oy alan kadın isimlerden biri olarak da dikkat çekmiştir.

GAMZE TAŞCIER KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1982 doğumlu olan Gamze Taşcıer, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Genç yaşta başladığı siyaset kariyerinde hem mesleki başarıyı hem de toplumsal sorumluluğu bir arada yürütmektedir.

GAMZE TAŞCIER NERELİ?

Gamze Taşcıer, Türkiye'nin başkenti Ankara doğumludur. Ankara'da doğup büyüyen Taşcıer, eğitim ve meslek hayatını da bu şehirde sürdürerek hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli bir siyasi figür haline gelmiştir.

GAMZE TAŞCIER EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Gamze Taşcıer evlidir ve bir kız çocuğu annesidir. Eşi Ali Mert Taşcıer'dir. Ailesiyle birlikte özel hayatını disiplinli bir şekilde sürdüren Gamze Taşcıer, siyaset ve meslek yaşamını da aile desteğiyle yürütmektedir.

GAMZE TAŞCIER MESLEĞİ NEDİR?

Gamze Taşcıer'in mesleği eczacılıktır. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Mamak ilçesinde serbest eczacılık yapmaktadır. Meslek hayatı boyunca sağlık, ilaç politikaları ve toplumsal sağlık hizmetleri konularında aktif çalışmalar yürütmüş, aynı zamanda siyasi kariyerinde de sağlık politikalarını öncelikli alanlarından biri haline getirmiştir.