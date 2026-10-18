Galatasaray stadı kayıyor mu, Rams Park duvarları çatladı mı?

Rams Park duvarları çatladı mı sorusunun yanıtı Bakanlık açıklamasıyla netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, yapılan yerinde incelemelerde RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu. Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da bir sorun tespit edilmediği belirtildi. Bakanlık, kamuoyunda endişeye yol açan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Aslanvadi Projesi nedir? Tüm detaylar haberimizde…

GALATASARAY STADI KAYIYOR MU?

Hayır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün yaptığı teknik incelemelerde, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park Stadyumu'nda toprak kayması ya da yapısal bir bozulma tespit edilmedi. Bakanlık, sosyal medyada yayılan stadyumun kaydığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

RAMS PARK DUVARLARI ÇATLADI MI?

Bakanlık açıklamasına göre RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadı. İl Müdürlüğü teknik ekipleri, iddiaların ardından stadyumda hem akşam saatlerinde hem de ertesi sabah yerinde inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda stadyumun yapısal güvenliğini tehdit eden bir çatlak ya da hasar bulunmadığı açıklandı.

BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, 14 Ekim 2026 ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında bazı iddiaların paylaşıldığını hatırlattı. Açıklamada, söz konusu iddialar üzerine teknik ekiplerin stadyum ve hemen alt kotunda bulunan şantiye alanında yerinde incelemeler gerçekleştirdiği belirtildi. İl Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alarak afet sürecine ilişkin gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini vurguladı.

ASLANVADİ PROJESİNDE SORUN VAR MI?

Bakanlık açıklamasına göre RAMS Park'ın alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. İncelemelerde, proje kapsamında kazıklı temel imalatlarının yapıldığı ve çalışmaların sürdüğü görüldü. Kazıklı temel, zemine derin kazıklar çakılarak yapının yükünün daha sağlam zemin katmanlarına aktarılmasını sağlayan bir temel sistemi olarak biliniyor.

İDDİALAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak, kentin pek çok noktasında su baskınlarına, taşkınlara ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açmıştı. Bu süreçte bazı sosyal medya hesaplarında, RAMS Park çevresinde toprak kayması yaşandığı ve stadyumun duvarlarında çatlaklar oluştuğu iddia edildi. Paylaşımların kısa sürede yayılması, özellikle yaklaşan derbi öncesinde taraftarlar arasında endişeye neden oldu.

DERBİ RAMS PARK'TA OYNANACAK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta ağırlayacak. Bakanlık'ın açıklamasıyla birlikte stadyumun güvenliğine ilişkin soru işaretleri büyük ölçüde ortadan kalktı. Derbinin yeri ve tarihine ilişkin herhangi bir değişiklik açıklanmadı.