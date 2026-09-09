Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak Galatasaray Lizbon maçı hangi kanalda? Sporting Lizbon Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Detaylar...

GALATASARAY LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Sporting arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT'nin güncel yayın akışında Sporting CP - Galatasaray karşılaşmasının saat 22.00'de TRT 1'de ekrana geleceği belirtiliyor.

Karşılaşma aynı zamanda tabii platformu üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverlerin kullanabileceği yayın kanalları TRT 1 ve tabii olacak.

SPORTİNG LİZBON GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY LİZBON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray'ın Sporting karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. TRT'nin resmi yayın akışında maç, 22.00'de TRT 1 programında yer alıyor. Karşılaşmanın ayrıca tabii platformundan da canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

GALATASARAY LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Sporting arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele, Sporting'in sahası olan Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting karşısında sahaya çıkacak. TRT'nin güncel yayın akışında da karşılaşmanın başlangıç saati 22.00 olarak yer alıyor.

SPORTİNG İLE İLK KARŞILAŞMA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüvenine 1956-57 sezonunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, farklı organizasyonlarda bugüne kadar 37 farklı ülkeden 113 takımla karşılaştı. Galatasaray, Avrupa kupalarında toplam 340 maçta boy gösterdi.

Başkent Lizbon temsilcisi Sporting ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Sporting, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak.