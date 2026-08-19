Furkan Vakfı SON DAKİKA! Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?

Adana’da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşiyle ilgili sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon gündeme geldi. Kuytul çiftinin gözaltına alınmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, soruşturma kapsamında yürütülen işlemler yakından takip ediliyor. Peki, Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Detaylar...

FURKAN VAKFI SON DAKİKA!

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki ikametine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltı kararının ardından şüpheliler hakkında işlemler başlatılırken, operasyonun gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuytul çiftinin yanı sıra vakıf üyelerinin de sağlık raporu işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildiği belirtildi.

Sağlık raporlarının ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

KUYTUL ÇİFTİ EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYOR

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul ve eşi ile gözaltına alınan vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltındaki kişiler emniyete götürüldü.

Operasyonun gerçekleştiği Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde polis ekiplerinin güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bölgeye sevk edilen ekipler, operasyon kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde operasyonun ardından hareketli dakikalar yaşandı. Alparslan Kuytul'un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı şekilde devam etti.

OKTAY SARAL, "SIRA SANA DA GELECEK" DEMİŞTİ

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, Süleymancılar'a yönelik operasyona tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Kuytul'a yönelik yaptığı açıklamada, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" ifadelerini kullanmıştı.

Kuytul'un gözaltına alınmasına ilişkin gelişmelerin, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan işlemlerle birlikte gündeme geldiği belirtildi.

ALPARSLAN KUYTUL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Alparslan Kuytul ve eşi, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde Kuytul'un ikametine düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı işleminin, yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Gözaltı kararının ardından şüpheliler hakkında işlemler başlatılırken, operasyonun gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kuytul çifti ve vakıf üyeleri sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık raporlarının ardından gözaltına alınan kişiler emniyete sevk edildi.

Operasyon kapsamında Alparslan Kuytul'un ikametinde arama çalışmaları da gerçekleştirildi. Bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edilirken, sokak ve çevresindeki giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Dini ilimler alanındaki eğitimine devam etmek amacıyla Mısır'a giden Kuytul, 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördü.

Kuytul, 1988 yılında Kardeşler Kitabevi'ni kurarak sivil toplum faaliyetlerine başladı. 1994 yılında ise Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirdi.

2018 OPERASYONU

Alparslan Kuytul hakkında geçmiş yıllarda da soruşturma ve yargı süreçleri gündeme geldi. 30 Ocak 2018 tarihinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Adana, Elazığ ve Niğde'de vakıf genel merkezi ile yöneticilerin ikametlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kuytul, 9 Şubat 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaklaşık bir yıl cezaevinde kalan Kuytul, 24 Ocak 2019 tarihinde tahliye edildi. Ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Yargılama sürecinde Kuytul hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "terör örgütü propagandası" suçlamaları yöneltildi. Kuytul, 2020 yılında bu davadan beraat etti.

2022'DEKİ "KAÇIRMA" İDDİASI

Alparslan Kuytul, Mayıs 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Kuytul, hakkındaki iddiaları reddetti. Duruşmalardaki savunmasında kimseye talimat vermediğini ve olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Tutuklu yargılandığı bu dosyada süreç devam ederken Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Adana'da gerçekleştirilen son operasyon kapsamında ise Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alınırken, soruşturma çerçevesindeki işlemlerin sürdüğü belirtildi.