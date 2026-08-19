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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Tedavi Gören Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Tedavi Gören Kişi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 20 gün önce kene tutunan 32 yaşındaki çiftçi Aziz Kaya, KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaya'nın cenazesi köyüne gönderilirken, Sivas ve çevre illerde KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

SİVAS'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Aziz Kaya (32), hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesine bağlık Belcik köyünde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Aziz Kaya'nın vücuduna 20 gün önce kene tutundu. Kaya, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, anestezi ve yoğun bakım ünitesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Kaya, burada hayatını kaybetti. Aziz Kaya'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Diğer yandan Sivas ve çevre illerden gelerek, hastanede KKKA tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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