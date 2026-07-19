Fransa ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, İngiltere'nin üstün performansıyla şekillendi. Mücadelenin henüz ilk dakikalarında skor avantajını yakalayan İngiliz ekibi, duran top organizasyonları ve hızlı hücumlarla farkı açtı. Özellikle Bukayo Saka'nın attığı goller ve Marcus Rashford'un hücumdaki etkili oyunu, ilk 45 dakikanın en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Peki, Fransa İngiltere maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İngiltere Fransa maç sonucu...

FRANSA İNGİLTERE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı İngiltere'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın gol perdesi henüz 3. dakikada açıldı. Takım kaptanı Declan Rice, orta sahada kazandığı topun ardından ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada kullanılan korner organizasyonunda Rice'ın ortasına iyi yükselen Ezri Konsa, yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

19. dakikada İngiltere hızlı hücumla bir kez daha sonuca gitti. Sol kanattan ceza sahasına giren Marcus Rashford'un çevirdiği topa ilk müdahalede savunma çizgide engel oldu. Dönen topu yeniden kontrol eden Rashford, kaleciyi geçtikten sonra topu bir kez daha Saka ile buluşturdu. Bukayo Saka'nın tek vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

İlk yarının uzatma dakikalarında ise İngiltere bir kez daha etkili geldi. Eberechi Eze'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Saka, yaptığı düzgün vuruşla kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu golle birlikte İngiltere soyunma odasına 4-0 üstün girdi.

FRANSA İNGİLTERE MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmanın ilk yarısında kaydedilen goller şu şekilde sıralandı:

3. dakika: Declan Rice (İngiltere) – Ceza sahası dışından yaptığı şutla takımını öne geçirdi.

18. dakika: Ezri Konsa (İngiltere) – Declan Rice'ın kullandığı kornerde yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

37. dakika: Bukayo Saka (İngiltere) – Marcus Rashford'un hazırladığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

45+1. dakika: Bukayo Saka (İngiltere) – Eberechi Eze'nin ara pasında ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 4-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Saka'nın filelere gönderdiği top ise yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Fransa adına en net fırsatlardan biri 11. dakikada Cherki'nin şutuyla gelirken, 35. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Dean Henderson kornere çeldi.

İNGİLTERE FRANSA MAÇ SONUCU!

Fransa ile İngiltere arasında oynanan mücadelenin verilen bilgiler doğrultusundaki durumunda ilk yarı sonucu İngiltere'nin 4-0 üstünlüğü olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'nin golleri sırasıyla Declan Rice, Ezri Konsa ve Bukayo Saka'nın (2) ayağından geldi. Mücadelenin ilk yarısında Fransa, Cherki ve Kylian Mbappe ile gol arasa da İngiltere savunması ve kaleci Dean Henderson gole izin vermedi.

Verilen maç akışına göre ilk yarının öne çıkan gelişmeleri şöyle gerçekleşti:

3. dakika: Declan Rice skoru 1-0 yaptı.

11. dakika: Cherki'nin şutunu Henderson kurtardı.

12. dakika: Saka'nın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

18. dakika: Ezri Konsa'nın kafa golüyle skor 2-0 oldu.

35. dakika: Mbappe'nin şutunu Henderson kornere çeldi.

37. dakika: Saka'nın golüyle İngiltere farkı üçe çıkardı.

45+1. dakika: Eberechi Eze'nin asistinde Saka kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı.

Not: Bu içerik yalnızca kullanıcı tarafından paylaşılan maç gelişmeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Verilen bilgiler dışında herhangi bir ek bilgi, yorum veya farklı maç detayı eklenmemiştir.