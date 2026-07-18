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New York'taki fırtına, İspanya ve Arjantin'in final hazırlıklarını olumsuz etkiledi

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New York'ta etkili olan fırtına, 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesi İspanya ve Arjantin'in antrenman planlarını olumsuz etkiledi. İspanya'nın sabah antrenmanı iptal edilirken, Arjantin'in çalışması 2,5 saat gecikti ve sahasına yıldırım düştü.

NEW ABD'nin New York kentinde etkili olan fırtına İspanya ve Arjantin'in hazırlıklarını olumsuz etkiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlıklarını sürdüren İspanya ve Arjantin, antrenman planlamalarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

İspanya'nın TSİ 18.00'de başlaması planlanan sabah antrenmanı fırtına nedeniyle iptal edildi.

Arjantin'in TSİ 17.00'deki antrenmanı ise 2,5 saat ertelendikten sonra yapılabildi. Bu arada Arjantin'in çalışma yapacağı sahaya sağanak devam ederken yıldırım düştü.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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