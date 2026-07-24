İzmir’in Selçuk ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Filiz Ceritoğlu Sengel, hukukçu kimliği, yerel yönetim deneyimi ve siyasi kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biridir. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Selçuk Belediye Başkanı seçilen Sengel, ilçenin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti. Peki, Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel CHP'den neden istifa etti? Detaylar...

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL KİMDİR?

Filiz Ceritoğlu Sengel, 1981 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Selçuk’ta tamamlayan Sengel, yükseköğrenim hayatına Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etti.

1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kabul edilen Sengel, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra mesleki kariyerine avukat olarak başladı. 2004 yılında İstanbul Barosu’ndan aldığı ruhsatla avukatlık yapmaya başlayan Sengel, aynı yıl hukuk alanında akademik çalışmalarına da yöneldi.

Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlayan Filiz Ceritoğlu Sengel, özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında uzmanlaştı. Akademik çalışmaları kapsamında mimari eserler, intihal ve esinlenme gibi konular üzerine araştırmalar gerçekleştirdi.

Bu dönemde “Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler” ile “Fikir ve Sanat Eserlerinde İntihal ve Esinlenme” isimli iki akademik kitap kaleme aldı.

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL’İN HUKUK KARİYERİ VE YEREL YÖNETİM DENEYİMİ

İstanbul’da avukatlık stajını tamamlayan Filiz Ceritoğlu Sengel, hukuk alanındaki deneyimlerinin ardından 2007 yılında Selçuk’a dönerek kendi hukuk bürosunu açtı.

Yerel yönetim alanındaki siyasi kariyeri ise 2009 yılında başladı. CHP’den Selçuk Belediye Meclis üyesi seçilen Sengel, 2009-2014 yılları arasında çeşitli komisyonlarda görev aldı.

Bu süreçte;

Hukuk Komisyonu üyeliği,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliği,

Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu üyeliği,

Belediye Encümen Üyeliği,

Divan Kâtipliği

görevlerini üstlendi.

Yerel yönetim tecrübesi kazanan Sengel, belediye çalışmaları içerisinde özellikle hukuk, sosyal politikalar ve kent yönetimi alanlarında aktif rol aldı.

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL’İN SİYASİ KARİYERİ NASIL GELİŞTİ?

Filiz Ceritoğlu Sengel’in siyasi kariyeri yalnızca belediye meclis üyeliğiyle sınırlı kalmadı. 2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediye Meclisi üyeliği görevlerini yürüttü.

2014-2019 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği yapan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu.

Bu dönemde;

Denetim Komisyonu üyeliği,

Hukuk Komisyonu üyeliği,

Divan Kâtipliği

görevlerinde yer aldı.

Aynı yıllarda Selçuk Belediye Meclisi’nde de;

Hukuk Komisyon Başkanlığı,

İmar Komisyonu üyeliği,

Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği,

Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanlığı

gibi görevleri yürüttü.

Sengel, siyasi kariyerinin bu döneminde özellikle hukuk altyapısı ve yerel yönetim deneyimiyle öne çıkan isimlerden biri oldu.

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL’İN SOSYAL PROJELERİ VE ÇALIŞMALARI

Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi görevlerinin yanı sıra sosyal gelişim ve eğitim alanında da çalışmalar gerçekleştirdi.

2010-2019 yılları arasında kurucu başkanlığını yaptığı Sürekli Eğitimi ve Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği aracılığıyla toplumsal eğitime yönelik projelerde yer aldı.

Dernek faaliyetleri kapsamında bireylerin kişisel gelişimini destekleyen, eğitim fırsatlarını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldü.

Sengel’in yerel yönetim anlayışında kadınlar, çocuklar, gençler ve yerel üreticilere yönelik sosyal politikalar önemli bir yer tuttu.

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL’İN ÖZEL HAYATI

Filiz Ceritoğlu Sengel, 2007 yılından bu yana Vasıf Gökhan Sengel ile evlidir.

Bir kız çocuğu annesi olan Sengel, siyasi ve mesleki yaşamının yanı sıra ailesiyle birlikte Selçuk’ta yaşamını sürdürmektedir.

Hukukçu kimliği, belediye meclis üyeliği deneyimi ve belediye başkanlığı göreviyle İzmir yerel siyasetinde tanınan isimlerden biri olan Filiz Ceritoğlu Sengel’in siyasi kariyeri, son yaşanan istifa süreciyle birlikte yeni bir döneme girmiştir.

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in CHP’den istifası, İzmir siyasetinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ana muhalefet statüsünü kaybeden CHP’de yaşanan siyasi ayrılık sürecinin ardından İzmir’de de önemli bir gelişme yaşandı. Özgür Özel’in Yeni Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak siyasette yeni bir dönemin kapısını aralamasının hemen sonrasında Selçuk Belediyesi’nde toplu istifa süreci gündeme geldi.

Filiz Ceritoğlu Sengel, beraberindeki belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP’den ayrılma kararı aldı. Bu kararın ardından Selçuk Belediye Meclisi’nde CHP adına görev yapan herhangi bir meclis üyesi kalmadığı ifade edildi.