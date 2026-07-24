Haberler

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı Haber Videosunu İzle
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş’ın tutuklanmasının ardından, başörtülü bir kadın içerik üreticisinin iddialı ve aykırı dans videosu sosyal medyada tartışma yarattı. Muhafazakar tarzıyla bağdaşmayan dans figürleriyle kamera karşısına geçen içerik üreticisinin videosu tepki toplarken, kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek "Fatma'dan sonra bunu da alın" çağrısında bulundu.

Fatma Soydaş'ın gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başörtülü bir kadın içerik üreticisinin tarzıyla uyuşmayan dans videosu kısa sürede viral olurken, görüntülere tepki gösteren kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek "Gereğini yapın" çağrısında bulundu. 

FATMA SOYDAŞ OLAYI SONRASI DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş’ın adli makamlarca gözaltına alınıp tutuklanması gündemdeki sıcaklığını korurken, platformlarda bir başka video tartışmaların odağına oturdu. Başörtülü bir kadın içerik üreticisinin paylaştığı dans görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

TARZIYLA UYUŞMAYAN DANSLARI TEPKİ TOPLADI

Muhafazakar tarzıyla bağdaşmayan iddialı ve aykırı dans figürleriyle kamera karşısına geçen içerik üreticisinin videosu kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Görüntüleri izleyen çok sayıda kullanıcı, videoların genel ahlak ve dini değerlerle bağdaşmadığı yönünde eleştirilerde bulundu.

BAKANLIĞI ETİKETLEYEREK ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarını etiketlemeye başladı. Fatma Soydaş'ın tutuklanma sürecine atıfta bulunan çok sayıda kişi, "Fatma'dan sonra bunu da alın" diyerek emniyet güçlerinin ve adli makamların söz konusu içerik üreticisi hakkında da inceleme başlatması yönünde paylaşımlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Fatih Altaylı Ahbap soruşturmasında ifade verdi

Ünlüler diken üstünde: Fatih Altaylı da ifade verdi
Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor

Bengü’den sert tepki: Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!

Adliye önünde öfkeli kalabalık tarafından karşılandı: Katiller!
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme

YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme