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Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın, ihale evrakları ve iş deneyim belgelerine ilişkin tespitler üzerine yürütüldüğü bildirildi. Peki, Fevzi Topuz kimdir? Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

FEVZİ TOPUZ KİMDİR?

Fevzi Topuz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Türk siyasetçidir. Muğla'nın Milas ilçesinde doğan Topuz, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Siyasi kariyerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği görevini üstlenen Topuz, 2024 yerel seçimlerinin ardından Milas Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

23 Şubat 1954 tarihinde Milas'ta dünyaya gelen Fevzi Topuz, 2007 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den Muğla milletvekili seçildi. 23 Temmuz 2007 ile 23 Nisan 2011 tarihleri arasında TBMM'nin 23. dönem milletvekili olarak görev yaptı. Topuz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Milas Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve seçimde oyların yüzde 50,16'sını alarak belediye başkanı seçildi. Görevine 4 Nisan 2024 tarihinde başladı.

FEVZİ TOPUZ KAÇ YAŞINDA?

Fevzi Topuz, 23 Şubat 1954 doğumludur. 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 72 yaşındadır.

FEVZİ TOPUZ NERELİ?

Fevzi Topuz, Muğla'nın Milas ilçesinde doğdu. 23 Şubat 1954 tarihinde Milas'ta dünyaya gelen Topuz'un doğum yeri, biyografik bilgilerinde Milas, Muğla, Türkiye olarak belirtilmektedir.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ TOPUZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Milas Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmî belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesine başvuran şirketler adına iş deneyim belgeleri düzenlendiği tespit edildi. İncelemelerde, 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı belirlendi.

İHALE EVRAKLARINDAKİ USULSÜZLÜK TESPİTLERİ

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlendi. Şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu tespit edildi.

Belgelerde aynı isimler bulunmasına rağmen imzaların farklı olduğu, banka dekontlarında tutarların rakamla ve yazıyla yazılan bölümlerinin uyuşmadığı kaydedildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi.

İncelemelerde, isim ve imzaların kopyalanarak çoğaltıldığı ve evrakların organize şekilde düzenlendiği yönünde tespitlere yer verildi.

SAHTE BELGELERDE 2 MİLYAR 579 MİLYON LİRALIK İHALE BEDELİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı hâlde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamı 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak belirlendi.

Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri de dâhil olmak üzere 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu bildirildi. Şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği kaydedildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Muğla merkezli soruşturma kapsamında Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da operasyon düzenlendi. Toplam 13 ilde, 35 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumlarını aracı kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi. Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.