Fethiyespor Galatasaray maçı ATV'de değil mi, Fethiyespor vs Galatasaray maçı neden Aspor'da?

Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak ZTK karşılaşması öncesinde yayıncı kuruluş bilgileri gündeme geldi. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın saatinin yanı sıra müsabakanın neden ATV'de değil de A Spor'da yayınlandığını sorguluyor. Karşılaşmanın şifresiz olarak ekranlara gelip gelmeyeceği de en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve başlama saatine odaklanmış durumda. Bu önemli kupa maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI A SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverler, Fethiyespor ile Galatasaray arasında oynanacak ZTK maçını A Spor üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek. Karşılaşma; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV platformlarının yanı sıra Türksat uydu yayını ve internet üzerinden izlenebilecek.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanının yaşanacağı Fethiyespor – Galatasaray karşılaşması, 13 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kupada oynanacak mücadelede ilk düdük, saat 20.30'da çalacak. Maç, prime time kuşağında canlı yayınlanacak.

FETHİYESPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanacak.