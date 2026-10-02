Ferhat Gündoğdu Yasin Kol mesajları (TÜM MESAJLAR)

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol arasında 26 ve 27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtilen WhatsApp görüşmelerine ilişkin kayıtlar dosyaya girdi. Yazışmalarda, 29 Mayıs 2025'te oynanan Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig play-off finalinde görev yapacak hakem ekibindeki bazı isimlerin konuşulduğu görülüyor. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol arasında geçen mesajların detayları haberimizde.

FERHAT GÜNDOĞDU YASİN KOL MESAJLARI (TÜM MESAJLAR)

Dosyaya girdiği belirtilen kayıtlara göre Ferhat Gündoğdu, 26 Mayıs'ta Yasin Kol'a görüntülü görüşme için kendisini aramasını istedi. Bunun ardından Yasin Kol'un Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci ve Çağdaş Altay'ın isimlerini sıraladığı görüldü.

Kol, daha sonra Onur Özütoprak ve Sarper Barış Saka'nın isimlerini de yazarak şu ifadeyi kullandı:

"Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz"

Gündoğdu'nun "Başka kim olabilir?" sorusuna ise Kol:

"Erkan Engin olsun başkanım"

yanıtını verdi.

Aynı günün akşamında Kol'un Gündoğdu'ya gönderdiği belirtilen mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

"Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım"

"DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN"

Yazışmaların 27 Mayıs'ta da devam ettiği belirtiliyor. Kayıtlara göre Yasin Kol, bir önceki gece gönderdiği mesajın ardından 27 Mayıs'ta şu ifadeyi kullandı:

"Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun"

Bunun üzerine Ferhat Gündoğdu'nun Kol'a:

"Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda"

mesajını gönderdiği, ardından da:

"Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin"

diye sorduğu belirtiliyor.

Kol'un bu soruya verdiği yanıt ise şöyle:

"Başkanım Atilla olsun."

Bir sonraki mesajında da:

"Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun"

ifadelerini kullandığı kayıtlara yansıdı.

YAZIŞMALARDAKİ İSİMLERİN TAMAMI FİNALDE GÖREV YAPTI

Yazışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, 27 Mayıs 2025 tarihinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig play-off finalinin hakem kadrosunu kamuoyuna duyurdu.

TFF'nin 27 Mayıs tarihli resmi açıklamasında, 29 Mayıs'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol'un yöneteceği belirtildi. Açıklamada Kol'un yardımcılarının Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakemin ise Çağdaş Altay olduğu duyuruldu.

TFF'nin karşılaşmaya ilişkin resmi maç kaydında ise hakem kadrosunun tamamı yer alıyor. Buna göre Yasin Kol hakem, Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yardımcı hakem, Çağdaş Altay dördüncü hakem, Atilla Karaoğlan VAR ve Özgür Yankaya AVAR olarak görev yaptı.

Böylece yazışmalarda yardımcı hakemler, dördüncü hakem, VAR ve AVAR görevi için adı geçen isimlerin 29 Mayıs'ta oynanan finalin resmi hakem kadrosunda yer aldığı görülüyor.

FİNALDEN İKİ GÜN ÖNCE AÇIKLANDI

TFF tarafından hakem kadrosu 27 Mayıs 2025'te açıklandı. Karşılaşma ise 29 Mayıs 2025'te Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynandı. TFF'nin resmi maç kaydına göre Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor arasındaki karşılaşma 1-1 tamamlanan normal sürenin ardından uzatmalara gitti ve Fatih Karagümrük mücadeleyi 3-1 kazandı.

Yazışmaların 26 ve 27 Mayıs tarihlerini taşıdığı belirtilirken, hakem kadrosunun resmi olarak 27 Mayıs'ta açıklanmış olması da kayıtların final karşılaşmasından hemen önceki döneme ait olduğunu gösteriyor. TFF'nin resmi duyurusunda da Yasin Kol ve yardımcı hakemlerin isimleri aynı tarihte kamuoyuna açıklandı.

SORUŞTURMADA HAKEM ATAMALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren eski hakem Emre Altun'un da hakem atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne müdahale edildiğini öne sürdüğü, sistemdeki işlem kayıtlarının incelenmesi halinde yapılan değişikliklerin tespit edilebileceğini savunduğu belirtildi.

Ortaya çıkan yazışmalarda ise Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında bir maçın hakem ekibinde yer alabilecek isimlerin konuşulduğu görülüyor.

Ancak mesajların tek başına görevlendirmelerin usule veya düzenlemelere aykırı yapıldığını kanıtladığını söylemek mümkün değil. Bu konudaki hukuki ve idari değerlendirme soruşturma makamlarının incelemesine bağlı.

GÜNDOĞDU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gündoğdu ve diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın devamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

YASİN KOL BAHİS İDDİASINI REDDETTİ

Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından ilk ifadesinin de ortaya çıktığı belirtildi. Kol, bahis oynadığı iddiasını reddederek hesabındaki para hareketlerinin borç verdiği kişilerden kaynaklandığını savundu.

Kol'un ifadesinde şu sözler yer aldı:

"Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur."