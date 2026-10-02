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Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

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Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu, 455 bin 758 fon mağdurunu ilgilendiren süreç kapsamında bugün ikinci kez toplanacak. Toplantıda mevcut tedbirlerin sonuçları, sorunlu fonlar için oluşturulan özel hesaplar ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.

  • Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirecek.
  • TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fon adına özel hesaplar açılıyor.
  • Fon piyasasındaki gelişmelerden etkilenen 455 bin 758 mağdurun durumu çalışmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yürüttüğü Fon Koordinasyon Kurulu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda fon piyasasında bugüne kadar atılan adımların sonuçları değerlendirilecek, müdahale veya ilave çalışma gerektiren alanlar ele alınacak.

BDDK VE SPK'NIN KARARLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından oluşturulan kurul, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini ve kurumların kendi görev alanlarında eş güdüm içerisinde somut adımlar attığını açıkladı.

BDDK ve SPK tarafından alınan kararların ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. Yılmaz, toplantıda hangi alanlarda yeni müdahale veya çalışmaya ihtiyaç bulunduğunun değerlendirileceğini, ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını bildirdi.

SORUNLU HER FON İÇİN ÖZEL HESAP

Süreç kapsamında TMSF bünyesinde de yeni bir uygulama devreye alındı. Haksız kazançların iadesini sağlamak amacıyla sorunlu her fon için özel hesaplar açılıyor.

YILMAZ'DAN HUKUK VE YATIRIMCI HAKLARI VURGUSU

Cevdet Yılmaz, sürecin tüm aşamalarının hukuk kuralları çerçevesinde yürütüleceğini belirtti. Temel yaklaşımın kamu ile yatırımcıların haklarını korumak olduğunu ifade eden Yılmaz, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde edenlere karşı etkili tedbirler alınacağını söyledi.

"SİSTEMİK RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fon piyasasında ortaya çıkan sorunların sınırlı bir alanı kapsadığını belirten Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temelleri ile sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu ve sistemik bir risk bulunmadığını ifade etti.

DDK'NIN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Fon piyasasındaki gelişmeler adli ve idari yönleriyle de takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu süreç kapsamında görevlendirilirken, ilgili kurumlar kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Fon Koordinasyon Kurulu'nun bugünkü ikinci toplantısında mevcut uygulamaların sonuçlarının yanı sıra yeni tedbir gerektiren alanların da masaya yatırılması bekleniyor. Toplantının ardından açıklama yapılması planlanıyor.

455 BİN 758 FON MAĞDURU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Fon piyasasında yaşanan gelişmelerden etkilenen 455 bin 758 mağdurun durumu da yürütülen çalışmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor. Süreçte yatırımcı haklarının korunması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik atılacak adımlar yakından takip ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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