Fenerbahçe turu geçti mi, tur atladı mı, Fenerbahçe Gornik Zabrze'i eledi mi?

"Fenerbahçe tur atladı mı?", "Gornik Zabrze elendi mi?" soruları UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinin tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Sarı-lacivertli ekibin Polonya temsilcisi karşısında aldığı sonucun ardından turu geçen takım ve Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki muhtemel rakibi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE TURU GEÇTİ Mİ? GORNİK ZABRZE'Yİ ELEYEREK 3. ELEME TURUNA YÜKSELDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. İlk karşılaşmayı Kadıköy'de 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplam skorda elde ettiği üstünlükle tur atlamayı başardı. Karşılaşmanın ardından "Fenerbahçe turu geçti mi?", "Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi eledi mi?" soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı.

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE'Yİ ELEDİ Mİ?

Evet, Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. İlk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı deplasmanda koruyan sarı-lacivertli ekip, rövanş mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz toplam skorda üstünlük sağlayarak yoluna devam etti.

MAÇTA GOLLER NASIL GELDİ?

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyla öne geçti. Anderson Talisca, penaltı vuruşunda hata yapmayarak takımını 1-0 öne taşıdı. Ev sahibi Gornik Zabrze ise ilk yarının uzatma dakikalarında Michal Sacek'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca maç beraberlikle tamamlandı.

VAR KARARI PENALTIYI GETİRDİ

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, köşe vuruşu sırasında Milan Skriniar'a yapılan müdahalenin VAR tarafından incelenmesi sonucunda verildi. Hakem monitörde pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterirken, Talisca gole çevirerek takımına kritik avantajı sağladı.

TALISCA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Yeni sezona etkili bir başlangıç yapan Anderson Talisca, ilk maçta frikikten attığı golün ardından rövanşta da penaltıdan fileleri havalandırdı. Brezilyalı yıldız böylece UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki maçta iki gol kaydederek takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.

MAÇA MEŞALELER NEDENİYLE ARA VERİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerde yakılan meşaleler nedeniyle yoğun duman oluştu. Hakem görüş mesafesinin düşmesi üzerine oyunu kısa süreliğine durdurdu. Dumanın dağılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

İSMAİL KARTAL'DAN DEVRE ARASINDA HAMLE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Marco Asensio'nun yerine İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Mason Greenwood oyuna dahil oldu. Yapılan değişikliklerle oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli ekip, skor avantajını koruyarak tur biletini aldı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ OLDU

Gornik Zabrze engelini geçen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselerek Devler Ligi gruplarına bir adım daha yaklaşmayı hedefleyecek.