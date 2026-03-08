Haberler

Fenerbahçe Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Fenerbahçe Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Güncelleme:
Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan Trendyol Süper Lig mücadelesinde heyecan dorukta. Taraftarlar, "Fenerbahçe Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Süper Lig'de kritik karşılaşma Fenerbahçe- Samsunspor mücadelesi başladı. Futbolseverler, "Fenerbahçe Samsunspor maçı kaç kaç, canlı skor nasıl?" merak ediyor. Canlı skor takibi ve maçın öne çıkan dakikaları, haberimizde detaylı şekilde sunuluyor.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, maçın canlı yayınını Bein Sports 1 kanalından takip edebilecek. Canlı yayın, Digiturk, Kablo TV ve uydu platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasını izlemek isteyenler, Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu üzerinden erişebilir. Ayrıca internet platformları üzerinden de şifreli olarak maç yayınına ulaşmak mümkün.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Süper Lig'de kritik karşılaşma, 08 Mart Pazar günü oynanacak. Futbolseverler, hafta sonunun en heyecanlı mücadelesini kaçırmak istemiyor.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama saati belli oldu: Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesi 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saatten itibaren canlı yayını ekran başında takip edebilir.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi avantajını kullanacak Fenerbahçe, taraftar desteğiyle sahada zorlu bir mücadele sergileyecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SKORU

Fenerbahçe-Samsunspor maçı henüz sona ermedi.

Osman DEMİR
Haberler.com
