Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Süper Lig'in kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe- Samsunspor karşılaşması için geri sayım başladı. Fenerbahçe Samsunspor maçını hangi kanal veriyor ve maç yayını nasıl takip edilecek? İşte maç saatleri, kanal bilgileri ve canlı izleme seçenekleriyle ilgili tüm detaylar.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Samsunspor maçı, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak takip edilebiliyor. Ayrıca internet üzerinden de maç yayınına erişim mümkün.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Samsunspor maçı, 08 Mart Pazar günü oynanacak ve futbolseverler için büyük heyecan vadediyor.

MAÇ SAATİ: FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR

Fenerbahçe ile Samsunspor'un mücadelesi, saat 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saatte canlı yayına bağlanarak maçın keyfini çıkarabilir.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Stadyum atmosferi ve taraftar desteği, maça ayrı bir heyecan katacak.