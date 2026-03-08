Haberler

Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak heyecan dolu Süper Lig mücadelesi merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak ve maç nereden izlenebilir? Taraftarlar, karşılaşmayı canlı olarak izlemek için doğru kanalı ve platformu araştırıyor.

Süper Lig'in kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe- Samsunspor karşılaşması için geri sayım başladı. Fenerbahçe Samsunspor maçını hangi kanal veriyor ve maç yayını nasıl takip edilecek? İşte maç saatleri, kanal bilgileri ve canlı izleme seçenekleriyle ilgili tüm detaylar.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe-Samsunspor maçı, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak takip edilebiliyor. Ayrıca internet üzerinden de maç yayınına erişim mümkün.

Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Samsunspor maçı, 08 Mart Pazar günü oynanacak ve futbolseverler için büyük heyecan vadediyor.

Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

MAÇ SAATİ: FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR

Fenerbahçe ile Samsunspor'un mücadelesi, saat 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saatte canlı yayına bağlanarak maçın keyfini çıkarabilir.

Fenerbahçe Samsunspor maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Stadyum atmosferi ve taraftar desteği, maça ayrı bir heyecan katacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü