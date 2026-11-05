Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada? Fenerbahçe ŞL puanı kaç?

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Fenerbahçe Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 4. hafta karşılaşmasında sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 4. hafta maçının ardından güncellenen puan durumu…

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından puanını 5'e yükseltti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, lig aşamasında 36 takım arasında 19. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, oynadığı dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Liverpool karşısında alınan galibiyet, temsilcimizin sıralamadaki konumunu yukarı taşıdı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PUANI KAÇ?

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu (4 Kasım 2026)

Paris Saint-Germain: 12 puan

Real Madrid: 12 puan

Arsenal: 10 puan

Como: 9 puan

Barcelona: 9 puan

Aston Villa: 9 puan

Manchester City: 9 puan

Liverpool: 9 puan

Club Brugge: 9 puan

Sporting Lizbon: 9 puan

Real Betis: 9 puan

Borussia Dortmund: 9 puan

Bayern Münih: 8 puan

Stuttgart: 7 puan

Inter: 6 puan

LASK: 6 puan

Manchester United: 6 puan

Galatasaray: 6 puan

Fenerbahçe: 5 puan

Roma: 4 puan

Shakhtar Donetsk: 4 puan

Viking: 4 puan

Atletico Madrid: 4 puan

PSV Eindhoven: 4 puan

Bodø/Glimt: 4 puan

Porto: 3 puan

Napoli: 3 puan

Villarreal: 3 puan

AEK Atina: 3 puan

RB Leipzig: 3 puan

Sabah: 3 puan

Feyenoord: 3 puan

Lens: 3 puan

Slavia Prag: 1 puan

Lille: 1 puan

Slovan Bratislava: 0 puan

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E KALINCA NE OLUYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında mücadele ediyor.

Lig aşamasını 25 ile 36. sıralar arasında tamamlayan takımlar ise Avrupa kupalarına veda ediyor. Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunması nedeniyle mevcut tabloda play-off potasında yer alıyor. Ancak lig aşamasında oynanacak diğer karşılaşmalar ve kalan haftalardaki sonuçlar sıralamayı değiştirebilir.Ligi’nde kaçıncı sırada? Fenerbahçe ŞL puanı kaç?