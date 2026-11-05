Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada? Fenerbahçe ŞL puanı kaç?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek puanını yükseltti. Kritik galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekibin lig aşamasındaki sıralaması ve Şampiyonlar Ligi puan tablosundaki yeri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada? Fenerbahçe ŞL puanı kaç? Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 4. hafta karşılaşmasında sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 4. hafta maçının ardından güncellenen puan durumu…
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından puanını 5'e yükseltti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, lig aşamasında 36 takım arasında 19. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, oynadığı dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Liverpool karşısında alınan galibiyet, temsilcimizin sıralamadaki konumunu yukarı taşıdı.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PUANI KAÇ?
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu (4 Kasım 2026)
Paris Saint-Germain: 12 puan
Real Madrid: 12 puan
Arsenal: 10 puan
Como: 9 puan
Barcelona: 9 puan
Aston Villa: 9 puan
Manchester City: 9 puan
Liverpool: 9 puan
Club Brugge: 9 puan
Sporting Lizbon: 9 puan
Real Betis: 9 puan
Borussia Dortmund: 9 puan
Bayern Münih: 8 puan
Stuttgart: 7 puan
Inter: 6 puan
LASK: 6 puan
Manchester United: 6 puan
Galatasaray: 6 puan
Fenerbahçe: 5 puan
Roma: 4 puan
Shakhtar Donetsk: 4 puan
Viking: 4 puan
Atletico Madrid: 4 puan
PSV Eindhoven: 4 puan
Bodø/Glimt: 4 puan
Porto: 3 puan
Napoli: 3 puan
Villarreal: 3 puan
AEK Atina: 3 puan
RB Leipzig: 3 puan
Sabah: 3 puan
Feyenoord: 3 puan
Lens: 3 puan
Slavia Prag: 1 puan
Lille: 1 puan
Slovan Bratislava: 0 puan
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E KALINCA NE OLUYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off aşamasında mücadele ediyor.
Lig aşamasını 25 ile 36. sıralar arasında tamamlayan takımlar ise Avrupa kupalarına veda ediyor. Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunması nedeniyle mevcut tabloda play-off potasında yer alıyor. Ancak lig aşamasında oynanacak diğer karşılaşmalar ve kalan haftalardaki sonuçlar sıralamayı değiştirebilir.Ligi’nde kaçıncı sırada? Fenerbahçe ŞL puanı kaç?