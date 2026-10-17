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Fenerbahçe’nin Alanyaspor karşısında kazandığı penaltıda yaşananlar, kısa sürede gol sevinci ve iptal kararını beraberinde getirdi. Greenwood’un penaltı vuruşunu kaleci Victor kurtardı, dönen topu tamamlayan İrfan Can Kahveci ise topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Fenerbahçe'nin penaltı golünü iptal etti. Peki, Fenerbahçe penaltı golü neden iptal edildi? Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin penaltı golü neden iptal? Detaylar...

ALANYASPOR MAÇINDA FENERBAHÇE'NİN PENALTI GOLÜ NEDEN İPTAL?

Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin penaltı golünün iptal edilmesinin temel nedeni, İrfan Can Kahveci'nin penaltı atışı sırasında ceza sahasına erken girmesiydi. Greenwood'un kullandığı penaltıyı kaleci Victor kurtardıktan sonra dönen topu ağlara gönderen İrfan Can'ın golü, bu ihlal nedeniyle geçerli kabul edilmedi.

Pozisyonun gelişimi ise şu şekilde gerçekleşti:

16. dakika: Oğuz Aydın'ın pasını alan Levent Mercan, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay önce penaltı kararı verdi, ardından ofsayt gerekçesiyle karar değişti. VAR incelemesi başladı.

17. dakika: VAR incelemesinde topun Oğuz Aydın'dan değil, Alanyasporlu futbolcudan Levent Mercan'a geldiği belirlendi. Ofsayt kararı kaldırıldı ve penaltı kararı verildi.

18. dakika: Greenwood penaltıyı kullandı. Kaleci Victor vuruşu kurtardı ancak dönen topu İrfan Can Kahveci tamamlayarak ağlara gönderdi.

19. dakika: İrfan Can Kahveci'nin penaltı atışı sırasında ceza sahasına erken girmesi nedeniyle gol iptal edildi.

Bu gelişmelerle birlikte Fenerbahçe'nin penaltı organizasyonu golle sonuçlanmadı. Önce VAR incelemesiyle penaltı kararının kesinleşmesi, ardından dönen toptan gelen golün iptal edilmesi, pozisyonun iki önemli aşamasını oluşturdu.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇINDA PENALTI POZİSYONU NASIL GELİŞTİ?

Karşılaşmanın 16. dakikasında Oğuz Aydın pasını Levent Mercan'a aktardı. Levent'in ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonun ardından ofsayt kararı çıktı ve VAR kontrolü başladı.

Yapılan incelemede topun Oğuz Aydın'dan değil, Alanyasporlu futbolcudan Levent Mercan'a geldiği belirlendi. Bunun üzerine ofsayt kararı kaldırıldı ve Fenerbahçe lehine penaltı kararı verildi.

Greenwood'un 18. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Victor başarılı bir kurtarış yaptı. Topun ceza sahasına dönmesi üzerine pozisyonu takip eden İrfan Can Kahveci vuruşunu gerçekleştirdi ve topu ağlarla buluşturdu.

Ancak bu gol, İrfan Can Kahveci'nin penaltı atışı sırasında ceza sahasına erken girmiş olması nedeniyle iptal edildi. Böylece penaltı kararının verilmesiyle başlayan süreç, Fenerbahçe'nin golünün geçersiz sayılmasıyla devam etti.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇINDA İLK 22 DAKİKADA YAŞANANLAR

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fenerbahçe ön alan baskısıyla etkili olmaya çalışırken Alanyaspor da pas yaparak oyun kurmayı hedefledi.

2. dakika: Skriniar topu Ederson'a döndü. Ederson'un uzaklaştırmak istediği top Ui-Jo Hwang'ın önünde kaldı. Hwang'ın şutunda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

3. dakika: Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yaparak oyun kurmaya ve hücum geliştirmeye çalıştı.

5. dakika: İrfan Can Kahveci ceza sahasının hemen dışından sert bir şut çekti. Alanyaspor savunması araya girerek vuruşu engelledi.

6. dakika: Lukaku etkili bir şekilde ilerledi ve pasını Oğuz Aydın'a aktardı. Oğuz'un şutu savunmadan sekerek yön değiştirdi.

7. dakika: Alanyaspor, Fenerbahçe'nin önde baskısı nedeniyle topla çıkmakta zorlandı.

9. dakika: Fenerbahçe baskısını sürdürdü. Alanyaspor kendi yarı sahasında pas yaparak boşluk aradı.

10. dakika: Fenerbahçe sağ kanattan Oğuz Aydın ile etkili geldi. Guendouzi'nin içeri çevirdiği topa Greenwood vurdu ancak kaleci Victor topu kontrol etti.

12. dakika: Lukaku, akıl dolu bir pasın ardından net gol fırsatı yakaladı. Vuruşunda top üstten auta çıktı.

13. dakika: Alanyaspor, sağ kanatta İbrahim ile geliştirdiği atak sonucunda korner kazandı. Köşe vuruşunu Hadergjonaj kullandı.

16. dakika: Oğuz Aydın'ın pasını alan Levent Mercan ceza sahasında yerde kaldı. Hakem önce penaltı kararı verdi, ardından ofsayt kararı çıktı ve VAR incelemesi başladı.

17. dakika: VAR incelemesinin ardından topun Oğuz Aydın'dan değil, Alanyasporlu futbolcudan geldiği belirlendi. Ofsayt kararı kaldırıldı ve penaltı kararı kesinleşti.

18. dakika: Greenwood'un penaltısını kaleci Victor kurtardı. Dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara gönderdi.

19. dakika: İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına erken girmesi nedeniyle gol iptal edildi.

21. dakika: Alanyaspor kendi yarı sahasında pas yaparak oyun kurmaya çalıştı.

22. dakika: Alanyaspor sol kanattan etkili geldi. İbrahim ile Semedo arasındaki mücadelede oyuncu yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.