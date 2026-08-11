Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Sturm Graz'a yenilirse elenir mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz deplasmanına çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya'da alacağı sonuçla turu geçip geçmeyeceğini belirleyecek. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar? Sturm Graz'a yenilirse elenir mi? İşte tüm ihtimaller...

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin turu geçmesi için önündeki en avantajlı senaryolar galibiyet ve beraberlik sonuçları olacak. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında alacağı her türlü galibiyetle birlikte 0-0, 1-1, 2-2 gibi beraberliklerde de adını bir üst tura yazdıracak.

İlk maçtaki 2-0'lık skor nedeniyle Fenerbahçe'nin tek farklı mağlubiyetleri de turu kaybetmesine neden olmayacak. Örneğin Sturm Graz'ın 1-0, 2-1, 3-2 veya 4-3 kazanması halinde iki maç sonunda toplam skorda Fenerbahçe üstünlüğünü koruyacak.

UEFA kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı artık uygulanmıyor. Bu nedenle tur hesabında iki karşılaşmada atılan toplam gol sayısı dikkate alınıyor.

Fenerbahçe'nin tur senaryoları özetle şöyle:

Fenerbahçe kazanırsa: Tur atlar.

Maç berabere biterse: Tur atlar.

Sturm Graz tek farklı kazanırsa: Fenerbahçe tur atlar.

Sturm Graz 2-0 kazanırsa: Toplam skor eşitlenir ve maç uzatmaya gider.

Sturm Graz 3 veya daha fazla farklı kazanırsa: Fenerbahçe elenir.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'A YENİLİRSE ELENİR Mİ?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'a yenilmesi tek başına eleneceği anlamına gelmiyor. Çünkü sarı-lacivertliler ilk karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde iki gollük avantaj elde etti.

Bu nedenle Sturm Graz'ın 1 farklı galibiyetleri Fenerbahçe'nin turu geçmesine engel olmayacak. 1-0, 2-1, 3-2 veya 4-3 gibi skorlar oluştuğunda iki maçın toplamında Fenerbahçe önde kalacak.

Fenerbahçe'nin elenmesi için Sturm Graz'ın rövanşı en az 3 farklı kazanması gerekiyor. 3-0, 4-0, 4-1 ve benzeri sonuçlarda toplam skor Avusturya temsilcisinin lehine dönecek.

UEFA'nın 2026/27 Şampiyonlar Ligi yönetmeliğine göre iki maç sonunda toplam gol sayısında üstün olan takım turu geçiyor.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'A 2 FARKLI YENİLİRSE ELENİR Mİ?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'a 2 farklı yenilmesi halinde doğrudan elenmesi söz konusu değil. Bu durumda ilk maçtaki 2-0'lık Fenerbahçe galibiyeti, rövanştaki 2-0'lık Sturm Graz galibiyetiyle dengelenmiş olacak.

Böylece iki maç sonunda toplam skor 2-2 olacak ve turu geçen takım normal sürenin ardından oynanacak uzatma bölümlerinde belirlenecek.

UEFA kurallarına göre iki maç sonunda toplam skor eşitse rövanş karşılaşmasının ardından 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanıyor. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa turu geçen takım penaltı atışları sonucunda belirleniyor.

Dolayısıyla Sturm Graz'ın 2-0 kazanması Fenerbahçe'nin elendiği anlamına gelmeyecek. Sarı-lacivertliler, uzatma bölümünde avantajı yeniden elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI BERABERE BİTERSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanından beraberlikle ayrılması halinde turu geçen taraf sarı-lacivertliler olacak.

İlk maçta 2-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe, rövanşta alınacak 0-0, 1-1, 2-2 veya daha yüksek skorlu beraberliklerde iki maç sonunda üstünlüğünü koruyacak.

Örneğin karşılaşmanın 1-1 tamamlanması halinde iki maçın toplam skoru Fenerbahçe lehine 3-1 olacak. 2-2'lik sonuçta ise toplam skor 4-2'ye gelecek.

Bu nedenle Fenerbahçe açısından beraberlik senaryolarının tamamı tur için yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin temel hedefi, Kadıköy'de elde edilen iki farklı avantajı deplasmanda koruyarak bir üst tura yükselmek olacak.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I ELERSE RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısındaki eşleşmeyi geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe'nin bu aşamaya ulaşması halinde Şampiyonlar Ligi lig etabına kalabilmek için bir eşleşme daha geçmesi gerekecek. Şampiyonlar Ligi elemelerinde play-off aşaması, lig etabından önceki son eleme turu olarak düzenleniyor.

Fenerbahçe açısından bu nedenle Sturm Graz karşısındaki rövanş yalnızca bir sonraki tura yükselme mücadelesi değil, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına giden yolun devamı açısından da kritik önem taşıyor.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması Türkiye'de TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.