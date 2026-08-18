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Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lyon maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor?

Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lyon maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor?
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Lyon maçı nereden izlenir ve Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman saat kaçta sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lyon maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Detaylar haberimizde.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe - Lyon karşılaşması için geri sayım başladı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, sarı-lacivertli takımın play-off turundaki önemli sınavlarından biri olacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve izleme platformu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lyon maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Detaylar...

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Lyon play-off karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler ise karşılaşmayı tabii platformu üzerinden izleyebilecek.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı televizyon ekranlarından TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

Maçı dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için de alternatif bulunuyor. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek. Böylece futbolseverler, maçın yayınını televizyonun yanı sıra dijital platform üzerinden de izleyebilecek.

Karşılaşmanın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olması, mücadeleyi sarı-lacivertli taraftarlar açısından da özel hale getiriyor. Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak play-off mücadelesinde gözler maç saatinde başlayacak karşılaşmaya çevrilecek.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Lyon karşılaşması 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak mücadelede Fenerbahçe, kendi sahasında Lyon'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak belirlenirken futbolseverler maç öncesinde yayın bilgilerini de takip ediyor. Mücadele, belirtilen saatte TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde ekranlara gelecek. Dijital yayın seçeneği olarak ise tabii platformu kullanılabilecek.

FENERBAHÇE - LYON MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını ise Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasının adresi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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