Fenerbahçe Liverpool maçı ertelenir mi, yağmur devam edecek mi?

Yoğun yağışa rağmen karşılaşmanın devam etmesi öngörülüyor. Hakemin zemin koşullarını ve oyunun sağlıklı şekilde sürüp sürmediğini takip etmesi beklenirken, şu an için maçın ertelenmesine yönelik bir durum bulunmuyor. İşte Fenerbahçe Liverpool maçında son durum ve Kadıköy'de hava durumu.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI ERTELENİR Mİ?

Fenerbahçe Liverpool maçının ertelenmesi beklenmiyor. Karşılaşma, Kadıköy'de etkili olan yoğun yağış altında başladı ve mücadelenin devam etmesi öngörülüyor. UEFA kurallarına göre bir maçın ertelenmesi ya da ara verilmesi kararı, zemin koşullarını ve oyuncuların güvenliğini değerlendiren maçın hakemine ait. Sahada su birikmesi nedeniyle topun yuvarlanmaması gibi oyunu imkansız hale getiren bir durum oluşmadıkça karşılaşmanın sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINDA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Tahminlere göre Kadıköy'de yağmurun gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Şu anda bölgede yağmur etkili oluyor ve hava sıcaklığı 13 derece civarında ölçülüyor. Bugün için yağış ihtimali yüzde 75 seviyesinde. Meteoroloji'nin uyarısına göre İstanbul'da gün boyu yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

KADIKÖY'DE HAVA NASIL

Kadıköy'de bu akşam hava yağmurlu ve serin. Karşılaşmanın oynandığı saatlerde hava sıcaklığının 12-13 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Öğleden sonra etkili olan kuzeyli rüzgarın da akşam saatlerinde yer yer hissedildiği belirtiliyor. Tribünlerdeki taraftarların yağmur ve soğuğa karşı önlem almaları gerekiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da yağışlı havanın yarından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 5 Kasım Perşembe günü Kadıköy'de yağış ihtimali yüzde 20'ye gerileyecek. Ancak sıcaklıklar düşmeye devam edecek ve gündüz sıcaklığı 12 derece civarında seyredecek. Hafta sonu gece sıcaklıklarının 5 dereceye kadar inmesi öngörülüyor.

KADIKÖY 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kadıköy'de önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

5 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 9 derece

6 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, en yüksek 13, en düşük 8 derece

7 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 7 derece

8 Kasım Pazar: Parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 5 derece

9 Kasım Pazartesi: Güneşli, en yüksek 14, en düşük 5 derece

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor. Sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında geçici teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde mücadele ederken, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu karşılaşmayı tribünden izliyor.