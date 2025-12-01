Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray sağ bekte kim oynayacak, ol bekte kim oynayacak?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, tüm futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki büyük derbi bu akşam sahne alacak. Ligin zirve hesaplarını doğrudan etkileyecek olan bu kritik randevu, ezeli rakipleri 404. kez karşı karşıya getirecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray sağ bekte kim oynayacak?

DERBİYE SAATLER KALDI

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında nefesler tutuluyor; milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi bu akşam oynanacak. Ligin zirve yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik mücadele, iki ezeli rakibi toplamda 404. kez karşı karşıya getirecek. Şampiyonluk rotasında "ya tamam ya devam" şeklinde nitelendirilen bu büyük maçta, iki takım da sahaya tek hedef olarak galibiyetle çıkacak. Sarı-Lacivertli ekip, ev sahibi avantajını kullanarak liderlik koltuğuna oturmanın peşindeyken, Sarı-Kırmızılılar ise zorlu Kadıköy deplasmanından zaferle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği aşmayı planlıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi gün ve saatte? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yayın bilgileri ve sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

SAVUNMA KANATLARINDA BÜYÜK KRİZ: KISITLI BEK ROTASYONU

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe derbisi öncesinde savunmanın sağ ve sol kanatlarında ciddi personel sıkıntısı çekiyor. Yaşanan çoklu eksiklikler, teknik direktör Okan Buruk'u zorlu bir tercihin eşiğine getirdi.

SOL BEK ÇARESİZLİĞİ: Sol bek pozisyonunda Eren Elmalı cezasından dolayı, Ismail Jakobs ise sakatlık problemleri nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bu durum, Okan Buruk'un elindeki tek saf sol bek alternatifi olarak Kazımcan Karataş'ı bırakıyor. Kazımcan, bu sezon ilk lig maçına 13. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde çıkmıştı.

SAĞ BEKTE ALTERNATİF YOK : Sağ bekte de tablo farklı değil. Wilfried Singo sakatlığı yüzünden, Roland Sallai ise cezalı olduğu için görev yapamayacak. Daha da önemlisi, bu bölgede görev alabilen esnek oyunculardan Kaan Ayhan'ın da sakatlar listesine eklenmesiyle, tecrübeli teknik adamın elinde doğal bir sağ bek seçeneği kalmadı.

Yaşanan bu dramatik eksiklikler zinciri, Teknik Direktör Okan Buruk'un derbiye hangi dizilişle başlayacağı ve savunma kanatlarını hangi oyuncularla dolduracağı konusundaki belirsizliği üst düzeye taşıyor. Buruk'un, zorunluluktan ötürü farklı mevkilerden bir oyuncuyu bek pozisyonuna çekmek zorunda kalması bekleniyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu müthiş rekabet, Chobani Stadyumu'nun etkileyici atmosferinde gerçekleşecek. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Hakem Yasin Kol'un yardımcıları olarak Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci'nin görev alacağı bu dev derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini ise Ali Yılmaz üstlenecek.

FENERBAHÇE'NİN SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN MUHTEMEL İLK 11'İ

Ederson | Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Nene, İsmail, Alvarez, Kerem, Asensio, Duran

GALATASARAY'IN SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan | Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Osimhen