Fenerbahçe Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, Fenerbahçe Aston Villa maç saati kaç?

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanıyla devam ediyor. İlk maçında Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, İngiliz rakibi karşısında organizasyondaki ilk galibiyetini arayacak. Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, lig aşamasının ikinci hafta programında yer alıyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç, İngiltere yerel saatiyle ise 20.00'de oynanacak. Olası program değişikliklerine karşı futbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇ SAATİ KAÇ?

Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanının başlama saati 22.00 olarak belirlendi. İki takımın ilk 11'leri ise UEFA kuralları gereği karşılaşmanın başlamasından yaklaşık bir saat önce, Türkiye saatiyle 21.00 civarında açıklanacak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Aston Villa'nın İngiltere'nin Birmingham kentindeki evi Villa Park'ta oynanacak. Tarihi stadyumda taraftarı önünde galibiyet arayacak İngiliz ekibine karşı Fenerbahçe, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL BAŞLADI?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise organizasyona deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup ederek galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, Villa Park'ta kazanması halinde bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde edecek.

FENERBAHÇE ASTON VILLA REKABETİ

Fenerbahçe ile Aston Villa, bu karşılaşmayla birlikte tarihlerinde dördüncü kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 3 maçın tamamını İngiliz ekibi kazandı. Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, bu akşam İngiliz rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetin peşinde olacak.