FCSB hangi takım, hangi şehrin hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe'nin rakibi FCSB, Basel mi, Bükreş mi?

"Avrupa futbolunun en çok tartışılan kulüplerinden biri olan FCSB, özellikle Fenerbahçe ile olan maçlarıyla Türkiye gündeminden düşmüyor. Pek çok izleyici, 'FCSB hangi ligde oynuyor?' ve 'Bu takım eski Steaua Bükreş mi?' araştırmasını yaparken, kulübün merkezi hakkında Basel ve Bükreş karmaşası yaşanabiliyor. Romanya'nın başkentini temsil eden ve Liga I'de şampiyonluk mücadelesi veren FCSB'nin tarihindeki büyük dönüşümü ve sarı-lacivertli temsilcimiz karşısındaki son durumunu merak edenler için dev bir rehber hazırladık."

FCSB HANGİ TAKIM VE HANGİ ÜLKENİN TEMSİLCİSİ?

FCSB, tam adıyla SC Fotbal Club FCSB SA, Romanya'nın en başarılı ve popüler futbol kulübüdür. Kulüp, Romanya'nın başkenti Bükreş merkezlidir. Uzun yıllar boyunca tüm dünya tarafından Steaua Bükreş adıyla tanınan bu takım, yaşadığı hukuki süreçler sonucunda 2017 yılında resmi adını FCSB olarak değiştirmek zorunda kalmıştır.

FCSB HANGİ LİGDE MÜCADELE EDİYOR?

FCSB, Romanya futbolunun en üst kademesi olan Liga I'de (Romanya Birinci Futbol Ligi) mücadele etmektedir. Kulüp, kurulduğu günden bu yana tarihinin tamamını bu ligde geçirmiş ve hiçbir zaman alt liglere düşmemiştir. 2026 yılı itibarıyla da ligin en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.

EFSANEVİ GEÇMİŞ: STEAUA BÜKREŞ'TEN FCSB'YE DÖNÜŞÜM

FCSB'nin kökleri 1947 yılına, Romanya ordusuna bağlı bir spor kulübü olarak kurulan CSA Steaua Bucure?ti'ye dayanmaktadır. Ancak 1998 yılında gerçekleşen özelleştirme süreci, ilerleyen yıllarda büyük bir hukuk savaşını tetikledi.

• Hukuk Savaşı: Romanya Savunma Bakanlığı, "Steaua" isminin ve markasının orduya ait olduğunu iddia ederek kulüp sahibi Gigi Becali'ye dava açtı.

• İsim Değişikliği: 2011'de başlayan bu davalar sonucunda mahkeme, kulübün "Steaua" adını yasa dışı kullandığına hükmetti.

• Yeni Kimlik: 30 Mart 2017'de Romanya Futbol Federasyonu'nun onayıyla kulübün adı resmen FCSB oldu.

FCSB'NİN KAZANDIĞI KUPALAR VE AVRUPA BAŞARILARI

FCSB (veya eski adıyla Steaua Bükreş), sadece Romanya'nın değil, Doğu Avrupa'nın da en başarılı kulüplerinden biridir. Müzesinde sayısız kupa bulunan kulübün başarı tablosu göz kamaştırıcıdır:

• Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1986): Finalde Barcelona'yı yenerek bu kupayı kazanan ilk Doğu Bloku kulübü olmuştur.

• UEFA Süper Kupası (1986): Dinamo Kiev'i yenerek bu büyük kupayı müzesine götürmüştür.

• Yerel Başarılar: Kulüp, Romanya tarihinde 27 kez Liga I şampiyonluğu, 24 kez Romanya Kupası ve 7 kez Romanya Süper Kupası kazanarak rekorları elinde tutmaktadır.

RENKLER, STADYUM VE EKONOMİK GÜÇ

FCSB, maçlarını Bükreş'te bulunan ve yaklaşık 55.634 kapasiteli olan modern Ulusal Arena (Arena Na?ionala) stadyumunda oynamaktadır. Kulübün geleneksel renkleri kırmızı ve mavidir.

Ekonomik olarak da Romanya'nın en güçlü ekiplerinden biri olan FCSB'nin güncel piyasa değerinin 48 milyon euro seviyelerinde olduğu belirtilmektedir. Bu finansal güç, kulübün her yıl Avrupa kupalarında (UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi) boy göstermesini sağlamaktadır.

ROMANYA'NIN KALBİNDE EBEDİ REKABET

FCSB için en büyük mücadele her zaman Dinamo Bükreş ile oynanan maçlardır. Bu rekabet ülkede "Ebedi Derbi" veya "Romanya Derbisi" olarak adlandırılır. Ayrıca son yıllarda CFR Cluj ve Rapid Bükreş ile olan çekişmeleri de ligin en çok izlenen karşılaşmaları arasındadır.