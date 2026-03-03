İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir meslek lisesinde yaşanan bıçaklı saldırı, eğitim camiasını yasa boğdu. 17 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Peki, Fatma Nur Çelik öğretmen olayı nedir? Çekmeköy'de öldürülen öğretmen kimdir, neden öldü? Taşdelen Borsa İstanbul lisesinde ne oldu? Detaylar...

ÇEKMEKÖY'DE ÖLDÜRÜLEN ÖĞRETMEN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 44 yaşındaki Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Öğrenci F.S.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulundurduğu bıçakla iki öğretmeni ve bir öğrenciyi yaraladı. Yaralananlar arasında:

F.N.Ç. (44) – Biyoloji öğretmeni

Z.A. (52) – Öğretmen

S.K. (15) – Öğrenci

bulunuyordu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının nedeni henüz resmi makamlarca açıklanmadı. Şüpheli öğrenci F.S.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

FATMA NUR ÇELİK ÖĞRETMEN OLAYI NEDİR?

Fatma Nur Çelik öğretmen olayı, İstanbul Çekmeköy'de bir lise öğrencisinin okul içinde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik bir olaydır.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çelik'in tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."

TAŞDELEN BORSA İSTANBUL LİSESİNDE NE OLDU?

Olay, Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

sınıf öğrencisi F.S.B. (17), henüz belirlenemiş bir nedenle iki öğretmen ve bir öğrenciye bıçakla saldırdı. Olay sonrası okulda güvenlik önlemleri artırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun zihnine dokunmak, bir gencin hayatına istikamet vermek için sınıfa giren bir eğitimcinin böyle bir saldırıyla aramızdan ayrılması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize acil şifalar diliyorum. Eğitim ailemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde meydana gelen menfur saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendim. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir. Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"