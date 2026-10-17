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Ayşe Hilal Sayan Koytak, eğitim hayatından diplomatik kariyerine uzanan mesleki geçmişiyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası kimdir? Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN ABLASI KİMDİR?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, bu başlıkta sorulan isimdir. 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Koytak, eğitimini mühendislik alanında tamamlamış, ardından kamu yönetimi ve diplomasi alanlarında görev almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının resmî özgeçmişinde yer alan bilgilere göre Koytak, farklı kamu kurumlarında üstlendiği görevlerin ardından Kuveyt, Bahreyn ve Finlandiya büyükelçiliklerinde görev yapmıştır.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Finlandiya Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçisidir. 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu göreve atanan Koytak, 21 Eylül 2026 tarihinde görevine başlamıştır. Daha önce Kuveyt ve Bahreyn’de büyükelçilik yapan Koytak, Dışişleri Bakanlığında bilgi teknolojileri ve bilim ve teknoloji politikaları alanlarında da genel müdürlük görevlerini yürütmüştür.

EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK GEÇMİŞİ

Ayşe Hilal Sayan Koytak, ortaöğrenimini İstanbul Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi’nde, İngilizce adıyla English High School for Girls’de tamamlamıştır. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne girmeye hak kazanan Koytak, yükseköğrenimini Almanya’da sürdürmüştür.

Koytak, 2002 yılında Duisburg Essen Üniversitesinden bilgisayar ve haberleşme mühendisliği alanında mezun olmuştur. Mühendislik eğitiminin ardından dış politika ve güvenlik konularına yönelik eğitimlere de katılmıştır.

2011 yılında Alman Güvenlik Politikaları Akademisi’nde altı ay boyunca dış politika ve güvenlik eğitimi alan Koytak, akademik çalışmalarını daha sonraki yıllarda da sürdürmüştür. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürüttüğü doktora eğitimini 2022 yılında tamamlamıştır.

KAMU GÖREVLERİ VE MESLEK HAYATININ İLK YILLARI

Ayşe Hilal Sayan Koytak’ın meslek hayatı 2005 yılında başlamıştır. İlk yıllarında Başbakan Dış Politika Danışmanlığı görevinde bulunan Koytak, 2005-2016 döneminde farklı kamu görevleri üstlenmiştir.

Bu dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini de yürüten Koytak, kamu yönetimi ve dış politika alanlarında çalışmıştır. 2016 yılına kadar devam eden bu görev döneminin ardından Türkiye’nin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde görev almaya başlamıştır.

KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ DÖNEMİ

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2017-2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuveyt Devleti nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Bu görev kapsamında Türkiye’yi Kuveyt’te temsil eden Koytak’ın büyükelçilik dönemi, meslek hayatının diplomatik temsilcilik aşamasındaki ilk önemli görevlerinden biridir. Kuveyt Büyükelçiliğinin resmî kayıtlarında da Koytak’ın görev süresi 16 Kasım 2017 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gösterilmektedir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Kuveyt Büyükelçiliği görevinin ardından Ayşe Hilal Sayan Koytak, Dışişleri Bakanlığında yönetici pozisyonlarında bulunmuştur.

2023-2024 yıllarında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü olarak görev yapan Koytak, bu dönemde bakanlığın söz konusu alanlardaki idari yapılanmasında sorumluluk üstlenmiştir. Bu görevler, mühendislik eğitimiyle bağlantılı bilgi teknolojileri alanının yanı sıra bilim ve teknoloji politikaları alanındaki çalışmalarını da mesleki geçmişine eklemiştir.

BAHREYN BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVİ

Ayşe Hilal Sayan Koytak, Aralık 2024'ten Eylül 2026'ya kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin Bahreyn Krallığı nezdindeki büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Koytak’ın Bahreyn’deki görevi, Kuveyt büyükelçiliğinin ardından üstlendiği ikinci büyükelçilik görevidir. Eylül 2026’da Finlandiya’ya atanmasıyla birlikte Bahreyn’deki görev dönemi sona ermiştir. Bu tarihler, Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçiliğinin resmî özgeçmişinde de belirtilmektedir.

FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANMASI

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 5 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Finlandiya Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçisi olarak atanmıştır. Koytak, 21 Eylül 2026 tarihinde yeni görevine başlamıştır.

Bu atamayla birlikte Koytak’ın diplomatik görevleri arasına Finlandiya Büyükelçiliği de eklenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Helsinki Büyükelçiliğinin resmî internet sitesinde Koytak, büyükelçi olarak tanıtılmakta ve özgeçmişi yayımlanmaktadır.

BİLDİĞİ YABANCI DİLLER VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Dışişleri Bakanlığının resmî biyografisine göre Ayşe Hilal Sayan Koytak İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. Koytak’ın aile hayatına ilişkin paylaşılan resmî bilgilerde evli olduğu ve iki çocuk annesi olduğu belirtilmektedir.