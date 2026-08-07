Faruk Peker kimdir? Faruk Peker kaç yaşında, nereli?

Türk sinemasında 1970'li yılların sonundan itibaren kamera karşısına çıkan ve hem oyunculuğu hem de senarist kimliğiyle dikkat çeken Faruk Peker, Yeşilçam döneminin tanınan isimleri arasında yer alıyor. Sinema kariyerine mankenlikten geçiş yapan sanatçı, 1980'li yıllarda çok sayıda yapımda rol aldıktan sonra televizyon dizilerinde de izleyiciyle buluştu. Peki Faruk Peker kimdir? Faruk Peker kaç yaşında, Faruk Peker nereli? İşte sanatçının hayatı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar...

FARUK PEKER KİMDİR?

Faruk Peker, 18 Mayıs 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk manken, senarist ve sinema sanatçısı olarak tanınan Peker, sanat yaşamına 1977 yılında adım attı.

Kamera karşısına ilk kez yönetmen Yılmaz Duru'nun yönettiği Kükreyen Aslan filmiyle geçen Faruk Peker, kısa sürede Yeşilçam'ın dikkat çeken oyuncuları arasına girmeyi başardı. Özellikle 1980'li yıllarda Türk sinemasının yoğun üretim döneminde birçok farklı projede yer alarak geniş bir filmografiye ulaştı.

Kariyeri boyunca yalnızca oyunculukla sınırlı kalmayan Peker, senaryo yazarlığı alanında da çalışmalar yaptı. 1989 yapımı Şah-Mat (İntiharın Bedeli) ile 1993 yapımı Girdap (16 mm) ve 1994 yapımı Kuşku filmlerinin senaryolarını kaleme aldı.

1990'lı yıllardan itibaren ağırlıklı olarak televizyon dizilerinde rol almaya başlayan sanatçı; Zehirli Çiçek, Berivan ve Yeniden Çalıkuşu başta olmak üzere birçok televizyon yapımında izleyici karşısına çıktı.

Faruk Peker'in aile geçmişi de kamuoyunun dikkatini çeken bilgiler arasında yer alıyor. Sanatçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Recep Peker'in torunudur. Ayrıca 16 Temmuz 2010 tarihinde hayatını kaybeden Sydney Başkonsolosu Recep Peker'in de kuzenidir.

FARUK PEKER KAÇ YAŞINDA?

18 Mayıs 1956 doğumlu olan Faruk Peker, 2026 yılı itibarıyla 70 yaşındadır.

FARUK PEKER NERELİ?

Faruk Peker, İstanbul doğumludur.

SİNEMA KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Faruk Peker'in oyunculuk kariyeri 1977 yılında başladı ve özellikle 1980'li yıllarda yoğun bir tempoyla devam etti. Kariyeri boyunca farklı türlerde çok sayıda sinema filminde rol aldı.

Rol aldığı filmler şunlardır:

Kükreyen Aslan (1977)

Bir Aşk Masalı (1978)

Düşkünüm Sana (1982)

İffet (1982)

Bataklıkta Bir Gül (1983)

Gecelerin Kadını (1983)

Zifaf (1983)

İlişki (1983)

Asi (1987)

Zirve (1987)

Şah-Mat (İntiharın Bedeli) (1989)

Sonsuz Kaçış (1990)

Girdap (16 mm) (1993)

Şahmaran (1993)

Kuşku (1994)

Oyunun Sonu (1994)

Sessizlik (1994)

Zor Günler (1994)

Bir Aşk Uğruna (1994)

Kıskaç (1997)

Bu yapımlar, sanatçının Yeşilçam'dan 1990'lı yıllara uzanan kariyerinin önemli durakları arasında yer alıyor.

TELEVİZYON DİZİLERİNDEKİ ÇALIŞMALARI

Sinema projelerinin ardından televizyon dizilerine yönelen Faruk Peker, farklı dönemlerde birçok yapımda rol aldı.

Yer aldığı diziler ise şöyle sıralanıyor:

Duygu Çemberi (1990)

Bir Aşk Uğruna (1994)

Gölge Çiçeği (1995)

Anılardaki Sevgili (1996)

Hüznün Yüzü (1997)

Böyle mi Olacaktı (1997)

Bize Ne Oldu? (1999)

Zehirli Çiçek (2000)

Yapayalnız (2001)

Berivan (2002)

Yeniden Çalıkuşu (2005)

Televizyon kariyeriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçı, farklı dönemlerde yayınlanan dizilerde çeşitli karakterlere hayat verdi.

SENARİST VE GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ OLARAK ÇALIŞMALARI

Faruk Peker yalnızca oyuncu kimliğiyle değil, kamera arkasındaki görevleriyle de dikkat çekti.

Senarist olarak imza attığı yapımlar şunlardır:

Şah-Mat (İntiharın Bedeli) (1989)

Girdap (16 mm) (1993)

Kuşku (1994)

Bunun yanında 1994 yapımı Zor Günler filminde görüntü yönetmeni olarak da görev aldı.

Bu yönüyle Faruk Peker, kariyerinde oyunculuk, senaryo yazarlığı ve görüntü yönetmenliği alanlarında çalışarak Türk sinemasına farklı rollerde katkı sağlayan isimlerden biri olarak öne çıktı.